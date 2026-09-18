Quốc lộ 32 ngập dài 1,5km, nhiều xe chết máy

VIDEO: Quốc lộ 32 ngập nửa mét, người dân phải chắn cửa ngăn sóng nước.

Chiều 18/9, quốc lộ 32 đoạn qua khu 7, xã Hoài Đức (Hà Nội) vẫn ngập sâu, dù mưa đã dứt từ chiều hôm trước. Đoạn ngập kéo dài gần 1,5km, từ khu vực ngã tư Trạm Trôi đến trước trụ sở Công ty Thuốc Thú y Trung ương.

Nước phủ kín cả hai chiều quốc lộ 32, có vị trí sâu khoảng nửa mét, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Các phương tiện nối nhau đi qua đoạn ngập, nhiều ôtô con phải di chuyển chậm khi nước dâng cao gần bánh xe.

Một người đi xe máy vượt qua đoạn ngập, nước bắn tung tóe sang hai bên.

Một số xe máy chết máy sau khi đi qua vùng nước sâu, người dân phải dắt phương tiện vào khu vực ven đường.

Nước từ mặt đường tràn lên vỉa hè, áp sát nhiều nhà dân và cửa hàng nằm dọc quốc lộ 32.

Mỗi khi xe tải, xe buýt chạy qua, sóng nước dồn mạnh về hai bên đường, khiến người dân phải liên tục gia cố các tấm chắn trước cửa.

Các cửa hàng sửa xe ven quốc lộ 32 liên tục tiếp nhận phương tiện bị chết máy. Một thợ sửa xe lưu động cho biết, riêng ngày 18/9 đã xử lý khoảng 30 xe máy gặp sự cố sau khi đi qua đoạn ngập.

Theo cơ quan khí tượng, Hoài Đức ghi nhận lượng mưa 249mm trong 24 giờ, từ 19h ngày 16/9 đến 19h ngày 17/9, thuộc nhóm khu vực có lượng mưa lớn trong đợt này.

Đến chiều 18/9, nước trên quốc lộ 32 vẫn chưa rút hết. Người dân địa phương cho biết, trong những đợt ngập trước, có thời điểm phải mất nhiều ngày, nước mới rút hoàn toàn.