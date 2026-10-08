Quốc lộ 28B vừa nâng cấp đã xuất hiện sụt lún

VIDEO: Quốc lộ 28B chưa bàn giao đã xuất hiện nhiều vết nứt. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Ngày 8-10, ghi nhận tại Km45+895 trên quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), mặt đường ngay đầu cầu cạn số 3 xuất hiện nhiều vị trí nứt gãy. Có vị trí vết nứt cắt ngang toàn bộ một bên mặt đường.

Mặt đường và mố cầu cạn số 3 trên quốc lộ 28B nứt toác. Ảnh: TIẾN THẮNG

Mặt đường tại đây bị sụt lún, tạo thành những rãnh sâu. Hai bên mặt đường chênh cao, có đoạn bê tông bị trồi lên, khiến phương tiện lưu thông khó khăn.

Mặt đường nứt lớn, tạo thành rãnh sâu. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đáng chú ý, mố cầu cạn số 3 theo hướng Phan Thiết đi Đà Lạt cũng bị nứt nghiêm trọng. Nhiều vị trí bê tông nứt toác, trồi lên, tạo thành các rãnh sâu trên bề mặt mố cầu.

Khu vực hư hỏng nằm trên đồi cao, phía dưới là vực sâu. Nếu không được khắc phục kịp thời, tình trạng này có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện, nhất là trong cao điểm mùa mưa bão 2026.

Mố cầu cạn số 3 bị hư hỏng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã nắm tình hình, báo cáo Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng kiểm tra, khắc phục.

Khu vực cầu cạn số 3 trên quốc lộ 28B. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc điều hành gói thầu XD02, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, cho biết nguyên nhân chính của tình trạng trên là mưa lớn kéo dài, làm sạt trượt nền đường, kéo theo hư hỏng kết cấu bê tông mặt đường.

Đơn vị quản lý đã kiểm tra thực tế và có văn bản đôn đốc các nhà thầu khẩn trương khắc phục.

Dự kiến những vị trí mặt đường dẫn vào cầu bị lún sụt, nhà thầu sẽ đục bỏ phần hư hỏng, đổ lại bằng bê tông mặt đường lưới thép. Riêng điểm sạt lở mới phát sinh khiến tường đá bị dịch chuyển, rãnh thoát nước dọc bị nứt tại Km45, đơn vị sẽ mời tư vấn thiết kế khảo sát để đề xuất giải pháp kỹ thuật.

Các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, với chiều dài 68km.

Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung trực tiếp điều hành.

Vết nứt kéo dài ngang một bên đường. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đến nay, toàn bộ mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan của dự án cơ bản hoàn thành.