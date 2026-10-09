Quốc lộ 28B sạt trượt sau mưa lớn, nhà thầu mở đường tạm phục vụ thông xe

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý dự án (QLDA) đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam), sự cố sạt trượt xảy ra tại đoạn tuyến từ cầu cạn CC3 đến cầu cạn CC4, thuộc Gói thầu XD02, thi công đoạn Km42 - Km69 của Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

Nhà thầu đang khẩn trương khắc phục hư hỏng.

Đoạn tuyến này đã cơ bản hoàn thành thi công mặt đường bê tông xi măng và thảm bê tông nhựa từ ngày 31/1/2026, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, ngày 7/10/2026, mái taluy dương tại Km 45+656 - Km 45+753 xuất hiện sạt trượt. Cùng thời điểm, mặt đường tại Km 46+140 - Km 46+180, phía trên khu vực sạt trượt, xuất hiện vết nứt tại vị trí tiếp giáp giữa mặt đường và lề đường. Tại Km 45+753, vị trí tiếp giáp giữa mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa, mặt đường cũng bị nứt vỡ, hư hỏng.

Đến ngày 8/10, mưa tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến tình trạng sụt trượt tại Km 46+140 - Km 46+180 tiếp diễn. Vết nứt giữa mặt đường mở rộng từ 2 - 4cm; lề đường, phần gia cố mái taluy âm và hệ thống hộ lan bị sụt lún khoảng 0,5m.

Theo Ban QLDA đường bộ miền Trung, tại Km 45+656 - Km 45+753, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt xác định tuyến đường bám theo đường cũ, không tác động đến mái taluy dương. Tuy nhiên, trong mùa mưa bão năm 2025, mái taluy dương tại khu vực này đã xuất hiện chuyển vị. Khi đó, đơn vị thi công xử lý bằng cách hót phần đất sụt và xếp tường rọ đá.

Trong khi đó, tại Km 46+140 - Km 46+180, phương án gia cố mái taluy âm bằng bê tông xi măng lưới thép đã được bổ sung.

Trước diễn biến sạt trượt và hư hỏng mặt đường, Ban QLDA đường bộ miền Trung đã yêu cầu nhà thầu rào chắn khu vực xảy ra sự cố, đồng thời đào mở đường tạm ở phía phải tuyến, phía taluy dương, để phục vụ thông xe. Ban cũng đề xuất các giải pháp xử lý, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét nhằm bảo đảm ổn định công trình và an toàn khai thác tuyến đường.

Đối với các vị trí mặt đường bê tông xi măng bị nứt vỡ, nhà thầu đã huy động máy móc, khẩn trương sửa chữa, thay thế các phần hư hỏng. Theo báo cáo, công việc này dự kiến hoàn thành trước ngày 17/10/2026.