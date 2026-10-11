Quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng lại tiếp tục sụt lún

Hiện trường vụ sụt lún. (Ảnh: Quý Ngọc)

Theo Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn, khoảng 10 giờ cùng ngày, do ảnh hưởng mưa kéo dài tại địa bàn đã làm Km46+100 Quốc lộ 28B (đoạn qua khu vực đèo Đại Ninh) xảy ra vụ việc nứt gãy, sụt lún có chiều dài khoảng 30m, rộng 4m nằm trên làn đường bên trái hướng xã Phan Sơn đi xã Đức Trọng. Vị trí sụt lún nằm ngay đầu dốc, vết nứt nằm giữa ta-luy với đường.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cực đoan và mưa lớn kéo dài, tuyến Quốc lộ 28B đã xuất hiện 3 điểm sạt lở đất đá, sụt lún mái ta-luy gồm vị trí đường đầu cầu cạn số 3 Km45+890 bị sạt ta-luy âm, một tấm bê-tông mặt đường bị chuyển vị và nứt ½ bề rộng; đoạn từ Km45+656-Km45+753 thì tường chắn rọ đá ta luy dương bị xô dịch về phía mặt đường làm hư hỏng rãnh dọc gia cố; đoạn từ Km46+140-Km46+180 xuất hiện các vết nứt dọc tại mép đường nhựa và trên mặt đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng trực tiếp đến hiện trường; hạn chế các phương tiện trọng tải lớn di chuyển qua đoạn tuyến nguy hiểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện trường vụ sụt lún. (Ảnh: Quý Ngọc)

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền trung, nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn liên tục làm nền đất bị bão hòa nước, mất kết dính tự nhiên, cộng với địa hình đèo dốc hiểm trở và cấu trúc địa chất phức tạp. Các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy xúc, xe ben trực chiến để thu dọn đất đá sụt trượt, thông tuyến trong thời gian sớm nhất tại những vị trí đủ điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất để triển khai các giải pháp xử lý kiên cố như xây dựng tường chắn, gia cố lưới thép bọc đá, cải tạo hệ thống thoát nước ngầm và đào bạt, cắt giảm đỉnh ta-luy để hạ tải trọng.