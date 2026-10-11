Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt tiếp tục sụt lún nghiêm trọng

VIDEO: Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt tiếp tục nứt toác, sụt lún nghiêm trọng

Sáng 11-10, tại Km46+080 đến Km46+180, đoạn qua xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), mặt đường quốc lộ 28B tiếp tục xuất hiện tình trạng nứt toác, sụt lún nghiêm trọng.

Một bên mặt đường theo hướng Phan Thiết đi Đà Lạt bị hư hỏng, kéo dài khoảng 50m, từ khu vực đầu cầu cạn số 4. Nhiều vết nứt rộng, ăn sâu vào mặt đường; ta luy âm bị sạt trượt, đất đá đổ xuống vực sâu.

Đoạn đường bị hư hỏng

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực hư hỏng. Các phương tiện hiện chỉ có thể lưu thông qua phần mặt đường còn lại, khiến việc đi lại trên tuyến bị ảnh hưởng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đang cử đoàn công tác đến hiện trường khảo sát, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Mặt đường nứt toác

Đáng chú ý, đây là vị trí được Báo SGGP phản ánh trong bài viết Quốc lộ 28B vừa nâng cấp đã xuất hiện sụt lún, đăng ngày 8-10. Thời điểm đó, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B chưa được bàn giao nhưng đã xuất hiện 3 vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tại Km45+656 đến Km45+753, tường chắn rọ đá ta luy dương bị xô dịch về phía mặt đường, làm hư hỏng rãnh dọc và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Tại Km46+080 đến Km46+180, mặt đường xuất hiện các vết nứt dọc ở mép đường và trên mặt nhựa. Trong khi đó, tại Km49+300 cũng ghi nhận vết nứt dọc mặt đường.

Ta luy bị nứt rộng

Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, nguyên nhân ban đầu được xác định là mưa lớn kéo dài, làm sạt trượt nền đường, kéo theo hư hỏng kết cấu bê tông mặt đường.

Các phương tiện chỉ có thể lưu thông một chiều

Sau phản ánh của Báo SGGP, tình trạng hư hỏng tại Km46+080 đến Km46+180 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, khu vực này đã được thảm nhựa mặt đường, hoàn thành các hạng mục cầu cạn và ta luy nhưng vẫn xảy ra tình trạng nứt, sụt lún. Trong điều kiện mùa mưa đang diễn ra, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đánh giá toàn diện hiện trạng, có giải pháp xử lý triệt để và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao đưa vào khai thác chính thức.