Quốc lộ 28 sửa chữa thiếu cảnh báo, người dân phản ánh nhiều vụ té ngã

Nhiều vị trí mặt đường nham nhở

Những ngày qua, người dân lưu thông trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Liêm và phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), lo lắng trước tình trạng mặt đường đang sửa chữa nhưng việc cảnh báo chưa đầy đủ.

Theo ghi nhận, đơn vị thi công cắt, cào bóc các vị trí mặt đường hư hỏng rồi trải đá dăm. Tuy nhiên, có nơi đặt biển cảnh báo, có nơi không. Một số biển không có đèn cảnh báo vào ban đêm.

Đoạn đường này không có hệ thống chiếu sáng, khiến người đi đường khó nhận biết các vị trí bị cắt, cào bóc hoặc chênh cao. Theo người dân, nhiều trường hợp đã té ngã khi đi qua đây, trong đó có người đi xe máy và học sinh trên đường về nhà.

Hai mẹ con chị T. bị té ngã khi di chuyển qua đoạn đường đang thi công

Tối 30-9, chị Vũ Thị T. (ngụ phường Hàm Thắng) điều khiển xe máy chở con gái nhỏ qua Km4, đoạn giáp xã Hàm Liêm và phường Hàm Thắng. Khi đến vị trí mặt đường bị cắt để sửa chữa, xe máy vấp vào phần đường chênh cao khiến hai mẹ con té ngã, bị trầy xước, chảy máu ở tay và chân.

Ông N.T.H. (ngụ xã Hàm Liêm) cho biết tình trạng mặt đường bị cắt, cào bóc nhưng thiếu cảnh báo đã diễn ra nhiều ngày, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Người dân đề nghị đơn vị thi công bổ sung cảnh báo rõ ràng, nhất là tại các vị trí chênh cao, cắt ngang mặt đường.

Một trường hợp điều khiển xe máy bị ngã trên đoạn đường đang thi công vào tối 27-9

Ông Diệp Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận (Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng), cho biết dự án cải tạo, sửa chữa quốc lộ 28 do Ban làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Phan Đình thi công.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban sẽ yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng chấn chỉnh, bổ sung cảnh báo và có phương án bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực đang sửa chữa.