Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng tiếp tục sụt lún, nứt gãy

Đoạn Quốc lộ 28 qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún và nứt gãy tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên tuyến Quốc lộ 28, khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời kiến nghị phương án xử lý phù hợp nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng (Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng), vừa qua do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến đoạn đường tại khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ - Lâm Hà và xã Tà Đùng, thuộc tuyến Quốc lộ 28 xảy ra tình trạng sụt lún.

Đơn thị thi công huy động máy móc xử lý tình trạng sụt lún, sạt lở trên đoạn Quốc lộ 28 qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Cụ thể, mặt đường đoạn Km136+800 - Km136+900 bị sụt lún toàn bộ với vị trí lún sâu nhất khoảng 30 cm. Tại lề đường bên phải tuyến tại vị trí Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40 cm, sâu khoảng 50 cm. Nguy hiểm hơn, tại Km136+890 bên trái tuyến xuất hiện vết nứt kéo dài 70m từ mép mặt đường nhựa xuống phía mái taluy âm, bề rộng 10cm, sâu trung bình 20 cm.

Hệ thống taluy âm cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tại vị trí Km136+820, kè taluy âm bên trái tuyến xuất hiện vết nứt từ đỉnh kè dài 10 m, bề rộng trung bình 6cm, đồng thời kè bị đẩy ngang khoảng 10 cm; chân móng kè taluy âm cũng xuất hiện vết nứt dài 15 m, rộng 5 cm.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu bảo trì thường xuyên thực hiện các biện pháp khắc phục khẩn cấp như đổ đá phối dăm lấp đầy hố sụt ở lề đường, dùng bê tông xi măng trám phủ bề mặt để ngăn nước mưa thẩm thấu, đồng thời san gạt cấp phối đá dăm trên mặt đường để đảm bảo giao thông. Hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm và đèn tín hiệu ban đêm đã được đơn vị lắp đặt tại hai đầu đoạn tuyến, kết hợp bố trí nhân sự túc trực thường xuyên để theo dõi diễn biến.

Đoạn Quốc lộ 28 qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) bị sụt lún, sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Mặc dù các công việc khắc phục tạm thời đã hoàn thành, tuy nhiên đến ngày 18/10 hiện tượng sụt lún vẫn tiếp tục phát sinh và kéo dài cho đến nay làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã triển khai thêm các biện pháp gồm rào chắn, giăng dây, cắm biển báo, hạn chế phương tiện lưu thông trên phần đường bên trái phía taluy âm và điều tiết phương tiện lưu thông về phía làn đường bên phải và tiếp tục theo dõi sát hiện tượng sụt lún để có phương án xử lý phù hợp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phạm vi sụt lún tại đoạn Km136+800 - Km136+900 nằm trong Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ xã Di Linh đến Gia Nghĩa thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư và chuẩn bị triển khai thi công. Do đó, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến chỉ đạo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 nghiên cứu, tích hợp các giải pháp xử lý triệt để nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho công trình.