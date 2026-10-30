Quốc lộ 28 ở Lâm Đồng sạt lở, lộ trình nào từ Gia Nghĩa đi Đà Lạt?

Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm các phương tiện đi lại trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn Km136+800 - Km136+900 (thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà) từ 18h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Mặt đường Quốc lộ 28 đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà bị nứt toác.

Trong khoảng thời gian cấm, các phương tiện di chuyển giữa khu vực Gia Nghĩa đến khu vực Đà Lạt và ngược lại được cơ quan chức năng phân luồng cụ thể.

Các phương tiện hướng từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Khê theo Quốc lộ 28 đến Km181+560 thì rẽ đường vào Thủy điện Đồng Nai 4 đến ĐT.725 (Km132+000) ra Quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Từ Gia Nghĩa đi xã Quảng Sơn theo Quốc lộ 28 đến Km257+230 thì rẽ vào tỉnh lộ 4B đến Quốc lộ 27 (Km84+400), tiếp tục di chuyển theo hướng Quốc lộ 27 ra Quốc lộ 20 hoặc di chuyển theo hướng ĐT.722 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 29/10, tại Km136+890, trên Quốc lộ 28 đoạn qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng, bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 70m, kéo từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm, rộng 10cm, sâu trung bình 20cm.

Tại đoạn Km136+800 - Km136+900 trên Quốc lộ 28, tình trạng sụt lún, nứt gãy tiếp tục diễn ra khiến mặt đường bị sụt lún toàn bộ, vị trí sâu nhất khoảng 30cm. Lề đường bên phải tại Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm.

Hệ thống kè taluy âm cũng bị hư hỏng. Tại Km136+820, kè bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài 10m, rộng trung bình 6cm và bị sạt trượt đẩy ngang khoảng 10cm. Chân móng kè có vết nứt dài 15m, rộng 5cm.

Sau khi xảy ra sự cố, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng đã chỉ đạo nhà thầu triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp.