Quốc lộ 28, đèo Prenn lại sạt lở sau các đợt mưa lớn

Video: Hiện trạng đèo Prenn có nhiều điểm sạt lở, ngày 23-9. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành khảo sát các điểm có nguy cơ sạt lở trên đường đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt để đảm bảo an toàn.

Đơn vị bảo trì đường bộ dọn dẹp bùn đất tràn từ taluy dương xuống mặt đường đèo Prenn, ngày 23-9. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trong ngày 23-9, khu vực đèo Prenn tiếp tục có mưa lớn. Tại vị trí sạt trượt thuộc Km224+900 – Km225+250, đơn vị bảo trì đường bộ duy trì máy móc phương tiện túc trực tại hiện trường dọn dẹp bùn đất tràn xuống mặt đường.

Biển cảnh báo đặt tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, mái taluy cao khoảng 20-25m, chiều dài khoảng 120m, địa chất là đất xen lẫn đá, đã mất ổn định tổng thể, tiềm ẩn nguy cơ cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một đoạn taluy âm vừa bị sạt lở được cơ quan chức năng phủ bạt tạm thời. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất phương án bạt hạ mái taluy dương tại phạm vi sạt trượt thuộc Km224+900 – Km225+250, đồng thời gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép xoắn kép để đảm bảo ổn định công trình và đảm bảo an toàn giao thông.

Một vị trí sạt lở để lộ ra phần rễ cây. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận thực tế tại đèo Prenn, hiện có ít nhất 7 địa điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở. Một số khu vực đã được UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Cảnh báo không đi Quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền do sạt lở nặng

Video: Hiện trường khu vực sạt lở trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng

Chiều 23-9, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Quốc lộ 28 qua địa bàn xảy ra sạt lở. Địa phương đã cảnh báo để người dân không di chuyển qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Điểm sạt lở tại Km50-51 thuộc Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng

Tại khu vực sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông. Đây là khu vực đang trong thời gian sửa chữa, nâng cấp do bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ năm 2025.

Máy móc được huy động để giải phóng lượng lớn đất đá trên mặt đường

Xã Sơn Điền khuyến cáo người dân không đi qua khu vực sạt lở

Trước đó, tháng 1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 ÷ Km60+000, Quốc lộ 28 với kinh phí 70 tỷ đồng. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ kéo dài xảy ra cuối năm 2025 tại Lâm Đồng với hàng chục điểm sạt lở.

Công tác giải phóng hiện trường sạt lở gặp khó khăn do tại khu vực liên tục mưa lớn

Quốc lộ 28 dài hơn 300km nối khu vực phía Đông (giao với quốc lộ 1A) sang khu vực phía Tây của tỉnh Lâm Đồng, trên tuyến đường có nhiều đèo dốc, trong đó đèo Gia Bắc (qua xã Sơn Điền) có địa hình phức tạp với nhiều đoạn nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gắt.