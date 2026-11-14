Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang chi chít ổ gà và những vệt nứt toác

Quốc lộ 27C nối Đà Lạt và Nha Trang, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng có rất nhiều ổ gà, mặt đường rách, nứt, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào mùa mưa và ban đêm.

Tại Lâm Đồng, tuyến đường này đi qua nhiều khu vực đồi núi quanh co và dốc. Việc di chuyển trở thành thách thức lớn khi mặt đường bị hư hỏng và lái xe thiếu quan sát.

Từ đoạn Đa Sar (huyện Lạc Dương cũ) chạy về đèo Khánh Lê, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà sâu và các đoạn lồi lõm khiến việc đi lại của người dân trở nên nguy hiểm.

Mặt đường bị bong tróc, rách lỗ chỗ khắp nơi.

Trên đoạn đường này tại thôn Long Lanh, xã Lạc Dương, ổ gà mọc khắp nơi kèm theo những đoạn bong tróc, nứt nẻ.

Anh Nguyễn Văn Thanh (ở xã Lạc Dương) cho biết, mỗi khi xe lớn chạy qua khu vực này, đất đá văng vào nhà anh khiến cả gia đình lo lắng.

“Chúng tôi nhiều lần lấy đất lấp lại nhưng mưa xuống lại làm trôi hết. Có những lúc ngồi trong nhà nghe cái ‘ầm’, chạy ra là có xe ngã ngay trước cửa. Tôi thấy lo lắm”, anh Thanh nói.

Ở nhiều đoạn, mặt đường và taluy cũng bị xói lở nghiêm trọng. Làn đường dành cho xe máy gần như bị hỏng hoàn toàn.

Anh Nguyễn Tấn Trọng (ở Nha Trang) cho biết anh thường xuyên di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt để vận chuyển hoa qua tuyến đường này. “Đường ngày càng xấu. Chỉ cần không quan sát là lao vào ổ gà ngay. Đi ban ngày còn đỡ, đi ban đêm là té như chơi”, anh Trọng nói.

Cũng theo anh Trọng, có những đoạn ổ gà to mọc lên giữa đường, sâu hơn 15cm, nếu xe chạy với tốc độ nhanh có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào.

Dọc tuyến, mặt đường nứt nẻ, bong tróc nhiều nơi. Một số chỗ chi chít vết vá tạm bợ.

Trên con đường ngày một xuống cấp này, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện di chuyển qua lại. Tuyến kết nối quan trọng giữa “xứ sở ngàn hoa” với phố biển Nha Trang thơ mộng đang trở thành nỗi lo của nhiều người.

Một đoạn Quốc lộ 27C đi qua đỉnh đèo Khánh Lê bị vỡ nát nghiêm trọng ở phần đường dành cho xe máy.

Chị Lê Thị Bích Phượng (ở xã Lạc Dương) lo lắng nói: “Đường này nhiều sương mù lắm. Mỗi khi đi xe máy qua đây, tôi cảm thấy rất lo vì tầm nhìn hạn chế. Không may rơi vào những đoạn đường hư hỏng nặng là dễ bị thương ngay”.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm sửa chữa lại tuyến đường này để mọi người đi lại an toàn”, chị Phương bày tỏ.

Về vấn đề này, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở sẽ sớm cử lực lượng chức năng đi kiểm tra, rà soát tại toàn bộ những đoạn bị hư hỏng, xuống cấp trên Quốc lộ 27C. “Sau khi rà soát, chúng tôi sẽ sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông tối đa cho người dân và du khách”, ông Tuấn cho biết thêm.