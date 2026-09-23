Quốc lộ 27 đoạn qua Lâm Đồng xuống cấp: Cần một giải pháp căn cơ

Tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn khu vực Đam Rông xuống cấp nhiều đoạn trong thời gian dài, người dân lưu thông rất vất vả nhưng chưa được Bộ Xây dựng đầu tư, nâng cấp đồng bộ

Mưa xuống, đường càng thêm nham nhở

Ghi nhận trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn các xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3 cho thấy, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng kéo dài. Đáng chú ý, đoạn tuyến dài hơn 20 km từ xã Đam Rông 2 đến xã Đam Rông 3 thường xuyên trong tình trạng xuống cấp, với nhiều ổ voi, ổ gà nối tiếp nhau.

Sau những trận mưa lớn, tình trạng hư hỏng càng trở nên rõ rệt. Nước đọng tại các ổ voi, ổ gà khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát mặt đường. Nhiều vị trí bùn đất tràn ra mặt đường, tạo thành những đoạn trơn trượt, lầy lội.

Với xe ô tô 4 - 5 chỗ, việc di chuyển qua những đoạn đường này trở thành một "thử thách" không dễ dàng. Các phương tiện phải giảm tốc độ, liên tục đánh lái để tránh những vị trí mặt đường hư hỏng. Trong khi đó, xe tải và các phương tiện lưu thông với tải trọng lớn càng làm gia tăng áp lực lên mặt đường vốn đã xuống cấp.

Quốc lộ 27 đoạn đi qua các xã Đam Rông đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư sửa chữa, nâng cấp

Mỗi khi xuất hiện những trận mưa lớn, các vị trí đã hư hỏng lại tiếp tục bị nước xói lở, phá kết cấu mặt đường, khiến việc đi lại càng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tình trạng ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc trên tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua các xã Đam Rông 2 và Đam Rông 3

Thời gian qua, các đơn vị chức năng đã thực hiện dặm vá, xử lý một số vị trí hư hỏng nhằm duy trì việc lưu thông. Tuy nhiên, những lớp vật liệu sửa chữa tạm thời khó duy trì lâu dài trước tác động của mưa lớn và phương tiện tải trọng cao. Nhiều vị trí vừa được khắc phục đã tiếp tục xuống cấp.

Người dân sinh sống dọc Quốc lộ 27 cho biết, tình trạng bụi bặm, lầy lội đã trở nên quen thuộc. Vào mùa khô, bụi phát sinh khi phương tiện lưu thông qua các đoạn mặt đường hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường sống của Nhân dân. Khi mưa xuống, nhiều vị trí trở nên nhầy nhụa, trơn trượt, việc đi lại càng thêm khó khăn.

Vào mùa khô, bụi phát sinh khi phương tiện lưu thông qua các đoạn mặt đường hư hỏng

Có những đoạn đường trên Quốc lộ 27, việc đi lại còn khó khăn hơn cả một số tuyến giao thông nông thôn mới trong khu dân cư. Người dân phải chấp nhận di chuyển chậm, mất thêm nhiều thời gian và thường xuyên đối mặt với nguy cơ hư hỏng phương tiện.

Sớm có giải pháp căn cơ

Quốc lộ 27 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Đà Lạt với các địa phương tỉnh Đắk Lắk và phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân các xã Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3.

Quốc lộ 27 xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân

Đối với người dân Đam Rông, đây là tuyến đường gần như không thể thay thế khi có nhu cầu đến Đà Lạt để giải quyết công việc, giao dịch, khám, chữa bệnh hoặc học tập. Quãng đường khoảng 100 km nhưng nhiều đoạn xuống cấp khiến thời gian di chuyển kéo dài, phương tiện chịu nhiều tác động và việc đi lại rất vất vả, nhất là trong mùa mưa.

Ông Đào Thanh Tấn, người dân xã Đam Rông 3 cho biết: Quốc lộ 27 qua địa bàn có nhiều đoạn xuống cấp, ảnh hưởng rất lớn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất của người dân, đời sống ngày càng khó khăn.

Người dân mong các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường và thông tin cụ thể về chủ trương nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 để người dân biết, chủ động phối hợp trong quá trình triển khai dự án. Ông Đào Thanh Tấn, thôn Tân Tiến, xã Đam Rông 3

Theo ông Trần Đức Bắc, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3, Quốc lộ 27 hiện xuống cấp nghiêm trọng. Các đơn vị chức năng đã tiến hành vá ổ gà, sửa chữa tạm thời một số vị trí để bảo đảm phương tiện lưu thông nhưng do lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải trọng cao, các vị trí sửa chữa nhanh chóng hư hỏng trở lại.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động vận chuyển nông sản, hàng hóa và sản xuất của địa phương; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vào mùa mưa.

Mặt đường Quốc lộ 27 nham nhở ổ gà, ổ voi vào mùa mưa

“Địa phương rất mong các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư, có giải pháp căn cơ đối với Quốc lộ 27, nhất là những đoạn xuống cấp nghiêm trọng, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa”, ông Bắc cho biết.

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Quốc lộ 27 giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ đời sống và phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đam Rông. Vì vậy, việc sớm có giải pháp sửa chữa, nâng cấp đồng bộ, phù hợp với điều kiện khai thác thực tế đang là mong mỏi của người dân và chính quyền cơ sở, nhất là khi mùa mưa đang diễn biến phức tạp.