Quốc lộ 21B qua Thanh Oai tăng tốc, phấn đấu hoàn thiện trong tháng 11

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Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B, đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ, có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, đến nay tại nhiều vị trí trên tuyến, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, mặt bằng được bàn giao đến đâu, các mũi thi công được tổ chức đến đó nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại khu vực cầu Thạch Bích và đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 qua xã Bình Minh, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương.

Máy móc liên tục thực hiện san gạt, lu lèn, hoàn thiện nền đường, trong khi các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thoát nước và công trình phụ trợ cũng được triển khai.

Trước đó, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Một số vị trí còn vướng đất ở, công trình của người dân khiến việc thi công chưa thể triển khai đồng bộ trên toàn tuyến.

Để tháo gỡ, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, đồng thời rà soát hồ sơ và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đồng thuận, chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai.

Sau khi mặt bằng được khơi thông, các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để bù đắp phần tiến độ bị chậm. Các hạng mục từ nền, mặt đường đến hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật được triển khai song song.

Ông Dư Mạnh Hà, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai cho biết, đến nay dự án đã đạt khoảng 95% khối lượng.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/10, tuyến Quốc lộ 21B đoạn qua dự án sẽ được thông xe kỹ thuật. Sau đó, các hạng mục còn lại như cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng và một số công trình phụ trợ sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 11/2026.

Việc đẩy nhanh tiến độ đang được các đơn vị tập trung thực hiện nhằm sớm đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực thông hành trên Quốc lộ 21B, giảm áp lực giao thông trên tuyến hiện hữu và cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, đô thị với những trục giao thông lớn ở phía Nam Hà Nội.