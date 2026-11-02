Quốc lộ 21B mở rộng thông xe, về đích sớm 1 tháng

Quốc lộ 21B là tuyến đường bộ cấp quốc gia có điểm đầu tại nút giao Ba La (Hà Đông, Hà Nội) và điểm cuối ở nút giao với Quốc lộ 1 (TP Tam Điệp, Ninh Bình).

Quốc lộ 21B đoạn qua các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Oai và Ứng Hòa trước đây có mặt cắt ngang hẹp (chỉ 4-5m), thường xuyên chịu áp lực từ các phương tiện trọng tải lớn. Để giải quyết điểm nghẽn này, TP Hà Nội đã phê duyệt dự án mở rộng, nâng cấp nhiều đoạn tuyến lên quy mô 6 làn xe cơ giới.

Nằm trong dự án nâng cấp Quốc lộ 21B, đoạn tuyến dài 2,7 km nối từ tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ có tổng vốn đầu tư 345,5 tỷ đồng. Hạng mục đi qua hai xã Bình Minh và Thanh Oai này được lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2020 - 2026.

Theo thiết kế, Quốc lộ 21B sau nâng cấp có mặt cắt ngang 11 - 35m, quy mô 6 làn xe.

Sau gần 3 tháng thi công, đoạn tuyến đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật, vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch của thành phố.

Hàng loạt máy móc đang hoàn thiện thảm nhựa lớp cuối, đảm bảo điều kiện thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 1/11.

Các hạng mục thoát nước, chiếu sáng đang được thi công cuốn chiếu cùng với nền, mặt đường nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi tuyến đường đi vào hoạt động.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai thông tin, sau khi thông xe kỹ thuật, dự án tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng ngay trong tháng 11.

Trên công trường, đơn vị thi công đang tiếp tục tập trung hoàn thiện hạng mục vỉa hè cùng các hệ thống phụ trợ.

Tuyến Quốc lộ 21B sau khi mở rộng sẽ trực tiếp giảm tải lưu lượng cho trục đường cũ, đồng thời khớp nối đồng bộ các khu đô thị, dân cư với mạng lưới giao thông phía Nam Hà Nội.