Hiện các nhà thầu đang huy động nhiều thiết bị, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Tại vị trí Km7+820, hạng mục cầu cạn có chiều dài khoảng 120m, nối lại đoạn đường cũ bị đứt gãy nghiêm trọng đang được tập trung thi công.

Các hạng mục sửa chữa, hoàn thiện 3 cầu hiện hữu gồm Minh Rồng 2, Nausri và cầu vượt Âu Cơ đang được các nhà thầu chuẩn bị thi công trong thời gian tới.

Tuyến đường có điểm đầu giao Quốc lộ 20 tại Km113+680, thuộc phường 3 Bảo Lộc. Điểm cuối tại Km128+800, thuộc phường B’Lao.

Công trình đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h; nền rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề gia cố 4m và lề đất 1m.

Quốc lộ 20 với tuyến tránh được kỳ vọng thúc đẩy giao thông huyết mạch Bảo Lộc (Lâm Đồng), phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Giang Nam

Thời gian thi công tuyến đường tránh Quốc lộ 20 dự kiến hoàn thành trong tháng 3 năm 2028. Tổng vốn đầu tư bổ sung 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Dự án được khởi công năm 2017, với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án tuyến tránh Quốc lộ 20 bị chậm tiến độ và ngừng thi công từ tháng 10/2020. Thời điểm tạm dừng, dự án đã thi công được 70% khối lượng công trình và bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng cho đến nay.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành tuyến đường tránh Nam Bảo Lộc không chỉ góp phần phân luồng phương tiện, mà còn giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua khu vực trung tâm Bảo Lộc.