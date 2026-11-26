Ngày 26/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Xuân Phước, nhằm thông tin kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri hai xã Xuân Phước và Phú Mỡ.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó có tình trạng hạ tầng giao thông chưa đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và chất lượng một số công trình giao thông chưa bảo đảm.

Cử tri Phạm Thị Dung - Trưởng thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, cho biết người dân mong muốn quốc lộ 19C sớm được quan tâm đầu tư mở rộng. Hiện, tuyến đường tương đối chật hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn, nhất là xe tải chở nông sản.

Vào giờ cao điểm, đặc biệt là thời điểm học sinh tan trường, việc đi lại trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong tuyến đường sớm được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cử tri Phạm Thị Dung phát biểu.

Cùng quan tâm đến hạ tầng giao thông, cử tri Trần Đinh Thị Minh Diện (xã Xuân Phước) kiến nghị tăng cường giám sát chất lượng các công trình. Theo bà Diện, một số công trình dù được đầu tư kinh phí lớn nhưng chất lượng thực tế chưa bảo đảm, vừa thi công xong đã xuống cấp, hư hỏng.

Cử tri đề nghị các đơn vị giám sát kiểm tra chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm công trình đạt chất lượng, sử dụng lâu dài, tránh lãng phí ngân sách và ảnh hưởng đến tài sản, việc đi lại của người dân.

Quốc lộ 19C đoạn qua xã Xuân Phước (Đắk Lắk) bị phản ánh hẹp, cần nâng cấp, mở rộng.

Đề xuất 1.300 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 19C

Trao đổi với cử tri về kiến nghị đầu tư quốc lộ 19C, ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, cho biết vừa qua, sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét đầu tư khoảng 8.400 tỷ đồng cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhu cầu vốn dành cho quốc lộ 19C khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do điều kiện nguồn vốn còn hạn hẹp nên việc đầu tư chưa thể triển khai, trước mắt chỉ tập trung một số đoạn cấp thiết.

Ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, phát biểu.

Theo ông Nguyễn Tấn Chân, tỉnh đang kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính, bố trí nguồn vốn ODA để thực hiện các dự án theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, trong đó có dự án nâng cấp quốc lộ 19C.

Ông Nguyễn Tấn Chân cho biết, từ khi được nâng cấp lên thành quốc lộ, tuyến 19C có mặt cắt nhỏ hẹp nhưng lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Tỉnh đã nhiều lần kiến nghị qua các kỳ họp Quốc hội, mong muốn Trung ương quan tâm, sớm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp tuyến đường.

Việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19C không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người dân mà còn tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, khi nguồn vốn chưa được bố trí, mong muốn của cử tri về một tuyến đường rộng rãi, an toàn vẫn đang chờ được giải quyết.