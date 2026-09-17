Quốc lộ 15C sụt lún, nhiều tuyến đường Thanh Hóa vẫn ách tắc cục bộ

Sáng 17/9, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lù Quy Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Pù Nhi cho biết, UBND xã Pù Nhi đã có thông báo cho người dân tạm thời không di chuyển qua Km89+250, quốc lộ 15C do mặt đường sụt lún kéo dài khoảng 30m.

Tại Km89+250 quốc lộ 15C xảy ra tình trạng sụt lún kéo dài khoảng 30m. (Ảnh: PL).

"Vết nứt xuất hiện từ ngày 16/9, mới đầu nhỏ nhưng đến sáng nay 17/9 đã lan rộng và sụt lún sâu hơn. Ngay sau khi xuất hiện vết nứt xã đã cắm biển, căng dây ở hai đầu cảnh báo cho người dân", ông Nhân cho biết thêm.

Còn ông Lữ Hồng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ, cho hay, do ảnh hưởng mưa lớn, tại Km130 quốc lộ 217 đoạn qua địa bàn xã Trung Hạ, đã xảy ra sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Xã đã căng dây và cắm biển cảnh báo, hiện vẫn chưa thể khắc phục và thông xe được vì trên địa bàn xã đang mưa to.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đồng Lương, rạng sáng 17/9, trên tuyến đường tỉnh 530B đoạn từ Km5+900 - Km6+300 xảy ra sạt lở đất tại 4 vị trí gây chia cắt giao thông giữa xã Đồng Lương và xã Văn Phú.

Một số tuyến đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc cục bộ tại một số nơi. Ảnh: XĐL).

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 6h ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập, nghiêm trọng nhất là tại xã Kim Tân với 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ.

Có 4 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng không gây thiệt hại về người, 1 nhà của người dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Trên các tuyến quốc lộ 15C, quốc lộ 16, quốc lộ 217, đường tỉnh 519, đường tỉnh 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường.

Các đơn vị đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng sạt lở, hư hỏng, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.