Quốc lộ 15C đi các xã vùng cao Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài

Những ngày qua, mưa bão trút xuống diện rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, làm dâng cao mực nước tại các dòng suối.

Tình trạng ngập lụt cục bộ và đất đá từ trên núi cao chực chờ sạt lở đã khiến việc đi lại cũng như sinh hoạt của bà con gặp vô cùng nhiều khó khăn.

Tại xã biên giới Pù Nhi, mưa lớn liên tục đã kéo vạt đất đá làm sạt lở nghiêm trọng hai điểm giao thông quan trọng tại Km 92+560 trên Quốc lộ 15C và Km 1+600 thuộc tuyến đường Na Tao – Mường Chanh.

Mưa lũ nhiều ngày làm xuất hiện vết nứt lớn trên quốc lộ 15C. Ảnh: Ngọc Hưng.

Hiện xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20m, rộng 5cm tại Km 89+250 trên Quốc lộ 15C, nằm ngay sau khu vực Trường bán trú THCS xã Pù Nhi, ảnh hưởng đến tuyến đường.

Trước tình hình thiên tai phức tạp, Chính quyền xã Pù Nhi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Lực lượng phòng chống thiên tai địa phương được cắt cử bám sát địa bàn, lập các chốt chặn tại khu vực nguy hiểm nhằm cảnh báo người dân không qua lại nơi nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở cao.

Bên cạnh công tác chuẩn bị sơ tán dân khi có lũ ống, lũ quét, các lực lượng tại chỗ cũng đang tích cực dọn dẹp cây đổ, giải phóng đất đá, khơi thông dòng chảy nhằm bảo đảm cung cấp điện, nước sinh hoạt và an toàn giao thông cho bà con.

Không chỉ riêng xã Pù Nhi, mưa lũ dồn dập đã khiến hàng loạt tuyến quốc lộ khu vực miền núi Thanh Hóa rơi vào tình trạng chia cắt. Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại 6 vị trí trên các tuyến quốc lộ với khối lượng đất đá tràn xuống đường lên tới khoảng 950m³, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ngay trong ngày 16/9, Sở Xây dựng cùng các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và phương tiện cơ giới khẩn trương san gạt, giải tỏa các điểm ùn tắc.

Tính đến 11h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông xe kỹ thuật được 1 điểm sạt lở và đang tập trung toàn lực để sớm mở lại 5 vị trí còn lại trong thời gian nhanh nhất.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực xử lý các điểm sạt lở. Ảnh: UBND xã Tam Lư.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Tại phường Nghi Sơn, Trường Tiểu học Nghi Sơn đã báo cáo chính quyền cho học sinh nghỉ học từ ngày 15/9 do toàn bộ khu vực trường bị ngập sâu.

Tại xã Yên Khương, Trường Mầm non Yên Khương cùng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Yên Khương cũng tạm đóng cửa để phòng tránh rủi ro.

Đặc biệt tại xã Yên Thắng, từ chiều 16/9, Trường Mầm non Yên Thắng đã phải khẩn cấp cho học sinh nghỉ học sau khi phát hiện các vết nứt nguy hiểm quanh khu vực trường, nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Ngay trong ngày, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt hỗ trợ di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường đến nơi an toàn. Cùng thời điểm này, học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Yên Thắng cũng được thông báo nghỉ học để ở nhà tránh lũ.

Hiện nay, thời tiết tại các xã miền núi Thanh Hóa vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Chính quyền các địa phương cùng ngành giáo dục đang tiếp tục phân công lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, mực nước sông suối cũng như nguy cơ sạt lở để chủ động có kế hoạch ứng phó phù hợp.