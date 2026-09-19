Quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng: Thi công ì ạch, rào chắn sơ sài

Mặt đường cho xe lưu thông qua lại bị thu hẹp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo ghi nhận của SGGP, tại công trường này nhiều đoạn vắng bóng công nhân, máy móc, sắt thép hoen gỉ.

Những hố sâu nguy hiểm nhưng che chắn sơ sài. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Người dân xã Hòa Tiến sống dọc tuyến quốc lộ 14B rất thất vọng trước việc tuyến đường thi công ì ạch. Mùa mưa thì bùn lầy, mùa nắng bụi bay mịt mù, làm đảo lộn cuộc sống người dân. Không chỉ vậy, đơn vị thi công còn để lại những rãnh sâu, mép đường nguy hiểm nhưng rào chắn sơ sài; khi mưa xuống, các hố sâu này đọng nước, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Sau gần 3 năm thi công, đoạn quốc lộ 14B dài gần 8km vẫn dang dở, ngổn ngang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đã gần 3 năm kể từ ngày tuyến quốc lộ này khởi công, mặt đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn, gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Gần đây nhất, khoảng 8 giờ 30 ngày 18-9, một phụ nữ trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, điều khiển xe máy trên quốc lộ 14B đến trụ sở UBND xã Hòa Tiến làm sổ hộ nghèo, khi đến đoạn thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang thì bị xe tải nặng tông tử vong, để lại 3 con nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn chết người sáng 18-9 trên quốc lộ 14B, qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang. Khu vực này đang thi công, mặt đường bị thu hẹp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Quốc lộ 14B là tuyến kết nối cửa ngõ phía Tây Nam TP Đà Nẵng với các tỉnh Tây Nguyên, lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe khách đường dài và xe tải nặng.

Đoạn đường đang thi công được che chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Người dân xã Hòa Tiến cho biết từ khi dự án triển khai, việc đi lại trên quốc lộ 14B khó khăn do đường hẹp, bụi nhiều, mặt đường mấp mô và xe cộ san sát, rất nguy hiểm.

Sau gần 3 năm thi công, quốc lộ 14B vẫn ngổn ngang. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết dự án đi qua địa bàn xã có 722 hồ sơ giải phóng mặt bằng. Đến ngày 14-9, hai hộ cuối cùng đã bàn giao mặt bằng, địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, nhiều vị trí đã bàn giao mặt bằng, tốc độ thi công vẫn rất hạn chế. UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên và các đơn vị liên quan nhưng chưa được khắc phục.

Thi công chậm chạp, cảnh báo sơ sài, công trường trở thành cái bẫy đối với người đi đường. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trao đổi với SGGP, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết đang trực tiếp kiểm tra dự án để tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ. "Dự kiến ngày 22-9 tới, Sở Xây dựng sẽ tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão", ông Hưng cho biết.

Đoạn quốc lộ 14B trước Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh đang thi công, gây bụi khi trời nắng và lầy lội khi trời mưa. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B khởi công tháng 11-2023, tổng mức đầu tư hơn 788 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành giữa năm 2025. Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và CIENCO4 thi công, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng là chủ đầu tư. Dự án nhiều lần chậm tiến độ và phải gia hạn. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, phê bình và yêu cầu xử lý nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, đến nay công trường vẫn dang dở trong khi mùa mưa bão đang đến gần.