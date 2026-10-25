Quốc lộ 12 ùn tắc kéo dài khoảng 1km

Theo những người tham gia giao thông có mặt tại hiện trường, xe sơ-mi rơ-moóc mang biển kiểm soát Lào lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve thì bị hỏng máy từ đêm 24/10, không thể tiếp tục di chuyển.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng 25/10, xe container mang biển kiểm soát 98C-220.57 di chuyển theo hướng từ ngã ba Khe Ve lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến vị trí xe sơ-mi rơ-moóc bị hỏng thì xảy ra va quệt nhẹ rồi mắc kẹt, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau, ùn tắc khoảng 1km trên Quốc lộ 12A - Ảnh: Quang Ngọc

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau trên tuyến đường miền núi có mặt đường hẹp. Hai phương tiện mắc kẹt chiếm phần lớn diện tích mặt đường, khiến các xe phía sau không thể lưu thông thuận lợi. Tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 1km.

Xe container mang biển kiểm soát 98C-220.57 mắc kẹt cùng xe sơ-mi rơ-moóc trên tuyến Quốc lộ 12A - Ảnh: Quang Ngọc

Đáng chú ý, theo phản ánh của những người đi đường, một số người đã gọi đến số điện thoại 0973. 299. 992 được niêm yết trên biển thông tin ven đường để thông báo tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận, chưa thấy lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường.

Một số phương tiện tìm cách vượt qua vị trí ùn tắc theo rãnh thoát nước ven đường - Ảnh: Quang Ngọc

Trong khi chờ đợi, một số xe bán tải tìm cách vượt qua khu vực ùn tắc bằng cách di chuyển theo rãnh thoát nước ven đường. Việc phương tiện tự tìm lối đi qua khu vực chật hẹp, sát taluy và mép đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Biển thông tin ven đường để thông báo tình trạng ùn tắc - Ảnh: Quang Ngọc