Quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều 'ổ gà, ổ voi'

Quốc lộ 1 xuất hiện nhiều "ổ gà" nằm giữa làn đường. (ẢNH: THANH HẢI)

Ngày 3/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường đoạn tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn.

Theo ghi nhận ngày 2/10, Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn địa phương: Hàm Thắng, Hàm Thuận, Hồng Sơn, Sông Lũy xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi” trên làn đường ô-tô. Ngay đoạn ngã ba Sara còn xuất hiện tình trạng lún, mặt đường bị bong tróc nhựa đường.

Theo ghi nhận, nhiều ô-tô khi đi qua không biết được phía trước có đường xấu nên phải thắng gấp, đánh lái sang hướng khác hoặc thậm chí cán qua “ổ gà". Từ đó, các phương tiện phía sau trở thành tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào buổi tối, trời mưa, Quốc lộ 1 càng trở nên nguy hiểm với nhiều phương tiện khi đi ngang qua đây.

Mặt đường Quốc lộ 1 xuất hiện nhiều "ổ gà". (ẢNH: THANH HẢI)

Sau khi được phản ánh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thấy Quốc lộ 1 tại Km1647-1692 và một số đoạn tuyến khác thuộc đoạn Quốc lộ 1 (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận thực hiện quản lý khai thác sử dụng và thu phí) xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng nhưng chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông tuyến trên, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ đoạn Quốc lộ 1 để tổ chức bảo đảm giao thông. Đối với các vị trí hư hỏng chưa thể sửa chữa ngay, nhà thầu phải tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cần thiết như vá dặm "ổ gà", bổ sung hệ thống biển cảnh báo trong thời gian chờ xử lý...

Quốc lộ 1 xuất hiện nhiều "ổ gà" nằm giữa làn đường. (ẢNH: THANH HẢI)

Bên cạnh đó, các đơn vị ưu tiên xử lý các vị trí hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Ngoài ra, chủ đầu tư tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng phát sinh, không để tình trạng mặt đường hư hỏng kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cục Đường bộ Việt Nam xem xét có biện pháp xử lý đối với Nhà đầu tư dự án BOT chậm xử lý khắc phục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông trên tuyến.