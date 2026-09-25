Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng vẫn còn ngập sâu

Đến chiều 25/9, đoạn Km1700+500 Quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng vẫn ngập khoảng 0,4 m, khiến hàng loạt phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Điểm ngập xuất hiện từ sáng 24/9 và kéo dài khoảng 200 m.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Thắng vẫn còn ngập nước.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT túc trực ở hai đầu đoạn ngập để điều tiết phương tiện, đồng thời cảnh báo người dân, đặc biệt là người đi xe máy. Một số xe máy cố vượt qua vùng nước sâu bị chết máy giữa đường. Một số ô tô gầm thấp cũng gặp tình trạng tương tự.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng hướng dẫn xe máy di chuyển theo tuyến đường vòng. Trong khi đó, xe đầu kéo và xe tải vẫn lưu thông qua đoạn ngập, tạo những đợt sóng lớn khiến một số người đi xe máy chao đảo, thậm chí té ngã. Đến chiều 25/9, nước có dấu hiệu rút nhưng khá chậm. Một số vị trí vẫn ngập quá nửa bánh xe máy, khiến việc lưu thông tiềm ẩn nguy hiểm.

Các phương tiện di chuyển khó khăn khi qua điểm ngập nước.

Không chỉ tại Quốc lộ 1, tuyến đường Xoài Quỳ thuộc tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng cũng bị nước lũ tràn qua khoảng 100 m mặt đường. Dòng nước chảy xiết khiến người dân khó khăn khi qua lại.

Tại các điểm ngập nước, lực lượng quân sự và công an địa phương luôn có mặt để hỗ trợ người dân dắt xe máy qua khu vực ngập, đồng thời khuyến cáo không cố vượt qua khi mực nước dâng cao.

Những ngày qua, khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng liên tục xuất hiện mưa lớn. Trong khi đó, các hồ thủy lợi tăng lưu lượng điều tiết qua tràn nhằm bảo đảm an toàn công trình, khiến một số tuyến đường vùng hạ du xảy ra ngập cục bộ.

Lực lượng chức năng phường Hàm Thuận hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận, đến 10h ngày 25/9, lượng nước từ thượng nguồn đã giảm, mực nước hồ có xu hướng xuống. Lưu lượng điều tiết qua tràn hiện được duy trì ở mức 100m³/s. Đơn vị quản lý cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và lượng nước về hồ để điều chỉnh lưu lượng điều tiết phù hợp, hạn chế nguy cơ ngập tại khu vực hạ du.

Lâm Đồng thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng do mưa lũ Đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 20 đến 24/9 gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 24 tỷ đồng. Cụ thể, gần 1.900 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng hoặc thiệt hại; hơn 2.800 ha cây trồng bị ngập úng. Nhiều tuyến đường, cầu dân sinh và công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Riêng phường Hàm Thắng có khoảng 167 ha rau màu, lúa và thanh long bị ngập, thiệt hại bước đầu khoảng 3,5 tỷ đồng.