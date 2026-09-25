Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng ngập, xe chết máy, người dân té ngã

Người dân té ngã, nhiều xe chết máy trên Quốc lộ 1 Sau nhiều ngày mưa lớn, Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Lội (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngập nước, khiến nhiều xe chết máy khi di chuyển qua khu vực.

Khoảng 11h ngày 25/9, nước tại khu vực cầu Phú Long, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, vẫn chưa rút hoàn toàn. Một số tuyến đường xung quanh còn ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Anh Khánh Thiện (sinh năm 1986, người dân địa phương) cho biết mực nước tại khu vực nhà anh giảm khoảng 10 cm so với hôm trước. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường vẫn còn ngập, sinh hoạt của người dân chưa thể trở lại bình thường.

"Chiều 24/9 nước lên nhanh, có lúc ngập khá sâu. Sáng nay nước đã rút được một đoạn nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập, đi lại khó khăn. Một số hộ dân vùng ngập sâu được các chính quyền địa phương sơ tán", anh Thiện nói với Tri Thức - Znews.

Khoảng 10h ngày 25/9, khu vực quanh cầu Phú Long, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn ngập nước. Ảnh: CLB Báo chí - Truyền thông Học Sinh Bình Thuận.

Tại Quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bến Lội qua phường Hàm Thắng, nước vẫn phủ một phần mặt đường. Một số người đi xe máy cố vượt qua đoạn ngập bị chết máy, phải dắt xe vào nơi khô ráo để kiểm tra.

Nước ngập khiến mặt đường trơn trượt, một số người dân không may té ngã khi di chuyển qua khu vực.

"Nước ngập gần nửa bánh xe. Lực lượng cảnh sát cũng có mặt để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng", chị Ngọc Trinh (sống tại phường Hàm Thắng) cho biết.

Trong lúc nhiều khu vực vẫn chịu ảnh hưởng bởi nước ngập, một số người dân cũng chủ động tổ chức hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng.

Sáng cùng ngày, chị Thu Thủy đến 3 khu vực thuộc phường Hàm Thắng để trao nhu yếu phẩm cho người dân. Đoàn hỗ trợ mang theo 150 ổ bánh mì, 100 phần cơm, 9 thùng sữa, 20 bịch bánh gạo lớn cùng bánh mì nhỏ để phân phát.

Theo chị Thủy, đến chiều cùng ngày, người dân tại một số khu vực tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm. Các phần nhu yếu phẩm được chuẩn bị để kịp thời chuyển đến những hộ còn gặp khó khăn do ngập lụt.

"Một số vùng trũng ở Hàm Thắng hiện vẫn còn ngập. Tôi vừa nhận được cảnh báo trong 3 giờ tới có thể tiếp tục xuất hiện mưa to nên khá lo cho bà con", chị nói.

Chị Thu Thủy hỗ trợ phát lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con sáng ngày 25/9 . Ảnh: NVCC.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 20 đến 24/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông. Tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 24 tỷ đồng.

Đến chiều 24/9, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.900 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng hoặc thiệt hại. Trong đó, phường Bình Thuận có khoảng 1.068 căn nhà bị ngập, độ sâu từ 0,2-0,5 m; xã Hồng Sơn có khoảng 370 căn nhà bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều hộ dân tại Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Khê, Hàm Liêm, Bảo Lâm 3, Phan Thiết, La Gi, Phú Thủy, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thắng, Hàm Thuận và Hàm Thạnh cũng chịu ảnh hưởng.

Mưa lớn làm khoảng 2.838 ha cây trồng bị ngập úng. Ngoài ra, 10 ao cá bị ngập, khoảng 430 con vật nuôi bị thiệt hại, cùng 150 kg cá trê và 50.000 con tôm thẻ chân trắng bị ảnh hưởng hoặc thiệt hại.

Công an phường Hàm Thắng hỗ trợ người dân trong mùa mưa lũ. Ảnh: Công an phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hàm Thuận cho biết mưa lớn tại khu vực thượng nguồn khiến nước lũ đổ về, kết hợp hồ thủy lợi Sông Quao xả tràn với lưu lượng lớn, gây ngập nhiều khu vực tại xã Hàm Thuận. Nước lũ ảnh hưởng đến nhà cửa, cây trồng, công trình của người dân và làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông. Tổng thiệt hại ước khoảng 4 tỷ đồng.

Theo thống kê đến 8h ngày 25/9, toàn xã có khoảng 717 ha cây trồng các loại bị ngập; 123 nhà dân bị nước tràn vào. Khoảng 1.270 m đường bê tông nông thôn và 800 m đường sỏi bị ngập, trong khi gần 2.000 m đường giao thông nông thôn bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngay khi xảy ra ngập lụt, lãnh đạo xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hàm Thuận trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với người dân khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương tổ chức di dời người và tài sản tại những khu vực trũng thấp, ngập sâu hoặc có nguy cơ bị cô lập đến nơi an toàn. Các biển cảnh báo lũ, nước sâu và khu vực nguy hiểm cũng được lắp đặt tại những vị trí không bảo đảm an toàn.