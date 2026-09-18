Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nhật Bản trước thềm ASIAD 20

Quốc kỳ Việt Nam tại lễ thượng cờ ASIAD 20. Ảnh: Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Trước thời điểm ASIAD 20 chính thức khởi tranh, đoàn thể thao Việt Nam dự Lễ chào đón và thượng cờ tại Fuji Plaza, Garden Pier, cảng Nagoya, Nhật Bản sáng 18/9. Đây là nghi thức quan trọng, đánh dấu sự hiện diện chính thức của thể thao Việt Nam tại ngày hội thể thao lớn nhất châu Á.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện cán bộ, HLV và vận động viên. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại cảng Nagoya, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm động lực cho các thành viên đoàn trước khi tranh tài.

Các đại diện của Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ ASIAD 20. Ảnh: Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, hoạt động chào đón các đoàn tham dự ASIAD 20 diễn ra từ ngày 16 đến 18/9, với ba phiên mỗi ngày. Chương trình gồm giới thiệu đoàn, biểu diễn văn hóa, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh kỷ niệm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tới làng vận động viên ASIAD 20 thăm hỏi, động viên các thành viên đoàn thể thao Việt Nam và kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các đội tuyển trước thềm đại hội trong ngày tới.

Thứ trưởng trực tiếp tìm hiểu điều kiện nghỉ ngơi, khu vực nhà ăn và các dịch vụ phục vụ đoàn. Qua kiểm tra, Thứ trưởng đề nghị đoàn thể thao Việt Nam chủ động phối hợp với ban tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời xử lý khó khăn phát sinh, bảo đảm điều kiện phục vụ vận động viên, đặc biệt là chăm sóc y tế và phục hồi thể lực.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên vẫn duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Nhật Bản. Một trong những khó khăn là các địa điểm tập luyện nằm xa và phân tán, khiến việc di chuyển của các đội tuyển mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, đây là tình trạng chung của nhiều đoàn và đã nhận được sự hỗ trợ từ nước chủ nhà.

Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh việc bố trí phương tiện di chuyển hợp lý để các đội tuyển có đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi phục; đồng thời yêu cầu công tác y tế được tổ chức hiệu quả, giúp vận động viên duy trì thể trạng tốt trước khi thi đấu.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi và Nagoya. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, do Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn.