Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya, sẵn sàng cho Asian Para Games 2026

Lễ thượng cờ diễn ra tại khuôn viên Làng thể thao, ở Villas Garden Pier Athlete Plaza. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng các cán bộ, HLV và VĐV.

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Trước đó, nhóm tiền trạm đã triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và tập luyện cho các thành viên. Các đội tuyển tiếp tục duy trì lịch tập chuyên môn, tham dự họp kỹ thuật và hoàn tất thủ tục phân loại thương tật theo quy định của ban tổ chức.

Tại Asian Para Games 2026, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó 21 VĐV tranh tài ở năm môn, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Ngay trong ngày 16.10, các tuyển thủ cầu lông và bóng bàn đã bước vào những trận đấu vòng loại đầu tiên.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhận quà lưu niệm từ Ban tổ chức tại Lễ thượng cờ

Theo lịch thi đấu, các VĐV tiếp tục tranh tài trong ngày 17.10, nghỉ một ngày trước khi bước vào giai đoạn thi đấu tiếp theo từ ngày 19 đến 23.10. Đây là thời điểm cao điểm của đại hội, khi nhiều môn tiến hành các nội dung chung kết.

Đáng chú ý, lực sĩ Lê Văn Công sẽ vinh dự cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc ngày 18.10. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp và thành tích của đô cử giàu kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế.

Các thành viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ thượng cờ

Asian Para Games 2026 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đại hội khai mạc ngày 18.10, các nội dung thi đấu chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 23.10 và bế mạc ngày 24.10.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm, các VĐV người khuyết tật Việt Nam hướng đến việc phát huy tối đa năng lực, nỗ lực đạt thành tích tốt nhất, đồng thời lan tỏa hình ảnh thể thao Việt Nam năng động, tự tin và giàu nghị lực.