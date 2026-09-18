Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya, mở màn hành trình ASIAD 20

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ASIAD 20. Ảnh: Đoàn TTVN

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ, vận động viên của Đoàn.

Nghi thức thượng cờ diễn ra ngay trước thềm ASIAD 20 chính thức khai mạc. Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên tại Cảng Nagoya không chỉ đánh dấu sự hiện diện của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, mà còn mang theo niềm tự hào, tinh thần và quyết tâm của các thành viên trước những ngày tranh tài phía trước.

Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, Lễ chào đón các đoàn thể thao tham dự ASIAD 20 được tổ chức trong ba ngày, từ 16 đến 18-9. Mỗi ngày có ba phiên vào các khung giờ 10h, 13h30 và 17h. Mỗi đoàn được cử tối đa 14 thành viên tham dự.

Chương trình gồm giới thiệu đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh. Đây là nghi thức truyền thống trước mỗi kỳ Đại hội, tạo dấu mốc để các đoàn chính thức hòa mình vào không khí của ngày hội thể thao châu lục.

Các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ. Ảnh: Đoàn TTVN

Sự hiện diện của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tại lễ thượng cờ là nguồn động viên đối với các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước giờ Đại hội chính thức khai cuộc. Trước đó, công tác chuẩn bị cho ASIAD 20 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ quá trình tập huấn, thi đấu cọ xát trong nước đến khi các đội tuyển lên đường sang Nhật Bản.

Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: Đoàn TTVN

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các vận động viên ổn định và toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài.

Một trong những khó khăn đối với Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là việc các đội tuyển phải lưu trú tại nhiều địa điểm khác nhau, phù hợp với địa điểm thi đấu của từng môn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chỉ đạo, điều hành, liên lạc và xử lý những tình huống phát sinh. Trước thực tế đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức, điều hành, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển và vận động viên trong suốt thời gian tham dự Đại hội.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng các thành viên Đoàn tham dự ASIAD 20. Ảnh: Đoàn TTVN

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Aichi-Nagoya. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn.

Sau lễ thượng cờ, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào những giờ chuẩn bị cuối cùng trước khi ASIAD 20 chính thức khai cuộc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu cao và quyết tâm nỗ lực hết mình, các vận động viên Việt Nam hướng tới những ngày tranh tài sôi động trên đất Nhật Bản, vì màu cờ, sắc áo và niềm tự hào thể thao Việt Nam.