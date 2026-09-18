Lễ chào đón các đoàn, trong đó có nghi thức thượng cờ, được tổ chức tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier, Cảng Nagoya, nơi Ban Tổ chức bố trí khu Athletes Interaction Area dành cho các vận động viên. Theo Ban Tổ chức Aichi-Nagoya 2026, Lễ chào đón các đoàn (Team Welcome Ceremony) diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18-9, với 3 khung giờ mỗi ngày vào 10h, 13h30 và 17h. Mỗi phiên có từ 3 đến 6 đoàn tham dự.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ chào đón các đoàn tham dự ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Bùi Lượng

Do không gian tổ chức có giới hạn, mỗi đoàn được bố trí tối đa 14 thành viên, gồm Trưởng đoàn hoặc đại diện đoàn, vận động viên và cán bộ. Chương trình gồm đón, giới thiệu các đoàn, biểu diễn văn hóa, phát biểu chào mừng, nghi thức thượng cờ, trao quà lưu niệm và chụp ảnh.

Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh, căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức và điều kiện thực tế của địa điểm làm lễ, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự với khoảng 12-14 thành viên. Trong đó có 4 vận động viên, gồm 2 vận động viên bóng chuyền và 2 vận động viên cầu mây.

Đây là một trong những nghi thức quan trọng của Đoàn Thể thao Việt Nam trước khi ASIAD 20 chính thức khai mạc. Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Cảng Nagoya cũng đánh dấu thời điểm đoàn bước vào chặng cuối của quá trình chuẩn bị, hướng tới những ngày tranh tài tại Đại hội.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Cảng Nagoya trước thềm ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, sức khỏe của các vận động viên ổn định, toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài tại ASIAD 20.

Một trong những vấn đề Đoàn Thể thao Việt Nam phải thích ứng tại Đại hội lần này là điều kiện lưu trú. ASIAD 20 không tổ chức Làng VĐV tập trung theo mô hình truyền thống, thay vào đó các thành viên được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau.

Việc lực lượng phân tán đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ phận cũng như khả năng xử lý nhanh những tình huống phát sinh trong quá trình thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam đã xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện tổ chức thực tế tại Nhật Bản, bảo đảm công tác phối hợp, thông tin và hỗ trợ các đội tuyển trong suốt thời gian tham dự Đại hội.

Trong khi đó, không khí trước giờ khai mạc ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya đang nóng lên từng ngày. Ngày 18-9, bên cạnh các lễ chào đón đoàn, chặng cuối của hành trình rước đuốc ASIAD 20 tiếp tục diễn ra tại Hisaya-odori Park.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng trong sáng 18-9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đến Làng Vận động viên ASIAD 20 thăm hỏi, động viên các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời trực tiếp kiểm tra điều kiện ăn, ở và sinh hoạt của các vận động viên trước thềm Á vận hội.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và nước chủ nhà để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ vận động viên, nhất là chăm sóc y tế và phục hồi thể lực.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện, làm quen với điều kiện sinh hoạt và thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các địa điểm tập luyện phân tán, cách xa nơi lưu trú khiến việc di chuyển của một số đội gặp khó khăn. Đây cũng là vấn đề chung của các đoàn tham dự ASIAD 20.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu việc đưa đón, di chuyển cần được tính toán hợp lý, bảo đảm vận động viên có đủ thời gian nghỉ ngơi, phục hồi. Đồng thời, cần ưu tiên công tác y tế trong giai đoạn cận thi đấu, nhất là với các đội tuyển bước vào thời điểm tranh tài cao điểm. Thứ trưởng cũng động viên toàn đoàn giữ tinh thần ổn định, chủ động thích nghi, tập trung tối đa cho chuyên môn, chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 20.

Lễ khai mạc ASIAD 20 diễn ra lúc 18h ngày 19-9 tại Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ban Tổ chức yêu cầu khán giả hoàn thành thủ tục xác minh danh tính và vào sân sớm do các biện pháp kiểm soát an ninh được tăng cường trong ngày khai mạc.