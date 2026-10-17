Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Asian Para Games 2026

Lễ thượng cờ Asian Para Games 2026 diễn ra tại khuôn viên Làng thể thao Villas Garden Pier Athlete Plaza ở Nagoya (Nhật Bản) ngày 16/10. Trong không khí trang trọng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, đánh dấu sự hiện diện của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong đó, 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.Dù lễ khai mạc Asian Para Games 2026 diễn ra vào ngày 18/10, các VĐV Việt Nam đã bắt đầu hành trình thi đấu từ ngày 16/10 ở hai môn bóng bàn và cầu lông.

Ở môn bóng bàn, hai đại diện Việt Nam đều gặp những đối thủ thuộc top 10 thế giới trong ngày ra quân tại nhà thi đấu Sky Hall Toyota.

Tại nội dung đơn nữ hạng 9, bảng B, Nguyễn Thị Hoa Phượng để thua tay vợt Baby Sahana Ravi của Ấn Độ với tỷ số 0-3. Các tỷ số lần lượt là 6-11, 5-11 và 4-11. Đối thủ của Hoa Phượng hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thế giới.Trong khi đó, Phạm Minh Tuấn cũng không thể tạo bất ngờ trước Hayuma Abe của chủ nhà Nhật Bản ở nội dung đơn nam hạng 8. Tay vợt Việt Nam thất bại 0-3 với các tỷ số 6-11, 4-11 và 7-11 trước đối thủ đứng thứ 6 thế giới.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ cùng một số thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ.

Đại diện còn lại của Việt Nam bước vào chương trình thi đấu ngày 16/10 là Văn Anh Tuấn ở môn cầu lông. Anh là tay vợt duy nhất của Việt Nam góp mặt ở môn thể thao này tại Đại hội. Kết quả Văn Anh Tuấn thua Kim Gi-yeon (Hàn Quốc) với tỷ số 0-2 trong trận ra quân

Theo lịch thi đấu, các VĐV bóng bàn và cầu lông Việt Nam tranh tài vòng loại trong hai ngày 16 và 17/10, trước khi tiếp tục thi đấu từ ngày 19 đến 23/10.Ở những môn còn lại, cử tạ và bơi được kỳ vọng mang về huy chương cho đoàn Việt Nam. Lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là gương mặt đáng chú ý tại hạng cân 49kg nam.

Trên đường đua xanh, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5. Kình ngư Vi Thị Hằng hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích ở các nội dung 100m tự do, 50m bướm và 50m tự do.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ khoảng 3.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Với lực lượng 21 VĐV, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu đạt kết quả tốt nhất, tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường thể thao người khuyết tật châu lục.