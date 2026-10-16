Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Asian Para Games 2026

Lễ Thượng cờ Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dương

Lễ thượng cờ diễn ra tại Villas Garden Pier Athlete Plaza, trong khuôn viên Làng thể thao. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng các cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang trọng, Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya, thể hiện niềm tự hào và quyết tâm của các thành viên đoàn thể thao nước nhà. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, mở đầu hành trình chinh phục những thử thách mới của các vận động viên người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay.

Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya không chỉ khẳng định sự hiện diện của thể thao nước nhà ở sân chơi châu lục, mà còn lan tỏa tinh thần nghị lực, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật Việt Nam.

Trước đó, các đội tuyển duy trì kế hoạch tập luyện chuyên môn, tham dự họp kỹ thuật và hoàn tất thủ tục phân loại thương tật theo quy định của Ban Tổ chức, sẵn sàng bước vào các nội dung thi đấu.

Tại Asian Para Games 2026, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Ngay trong ngày 16-10, các tuyển thủ cầu lông và bóng bàn đã bước vào những trận đấu vòng loại đầu tiên, mở màn cho hành trình thi đấu của đoàn tại đại hội.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhận quà lưu niệm từ Ban Tổ chức tại Lễ thượng cờ. Ảnh: Hoàng Dương

Theo lịch trình, các vận động viên tiếp tục tranh tài trong ngày 17-10, trước khi nghỉ một ngày và bước vào giai đoạn thi đấu tiếp theo từ ngày 19 đến 23-10. Đây là khoảng thời gian quan trọng, khi nhiều môn thể thao bước vào các nội dung quyết định huy chương.

Đáng chú ý, lực sĩ Lê Văn Công được lựa chọn cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc ngày 18-10. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp và thành tích nổi bật của đô cử giàu kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế, đồng thời tiếp thêm động lực cho các thành viên đoàn trước những thử thách phía trước.

Các thành viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ thượng cờ. Ảnh: Hoàng Dương

Asian Para Games 2026 dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đại hội bế mạc ngày 24-10.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới mục tiêu thi đấu hết khả năng, đạt thành tích tốt nhất.