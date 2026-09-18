Quốc kỳ Việt Nam chính thức tung bay tại ASIAD 20

Lễ thượng cờ là một trong những nghi thức đánh dấu sự hiện diện của các đoàn tham dự Á vận hội. Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên tại Cảng Nagoya mang theo niềm tự hào, đồng thời tiếp thêm động lực cho các vận động viên Việt Nam trước những ngày tranh tài quan trọng phía trước.

Quốc kỳ Việt Nam và các nước tung bay tại ASIAD 20. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Không gian tổ chức buổi lễ tại Cảng Nagoya cũng mang nhiều dấu ấn của văn hóa nước chủ nhà. Gần khu vực cột cờ là tượng Taro và Jiro – hai chú chó kéo xe nổi tiếng với câu chuyện sống sót qua mùa đông khắc nghiệt tại Nam Cực, trở thành biểu tượng về nghị lực và sức sống bền bỉ của người Nhật. Phía sau là tàu thám hiểm Nam Cực Fuji, hiện được bảo tồn và trưng bày tại Cảng Nagoya.

Nghi thức thượng cờ của Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh cho biết, đến thời điểm này sức khỏe của các vận động viên ổn định, toàn đoàn đã sẵn sàng bước vào tranh tài. Dù việc các đội tuyển phải lưu trú phân tán tại nhiều địa điểm đặt ra không ít khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý những tình huống phát sinh, Đoàn thể thao Việt Nam đã chủ động xây dựng phương án thích ứng với điều kiện tổ chức tại Nhật Bản.

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam thể hiện sự quyết tâm. Ảnh: QÚY LƯỢNG

ASIAD 20 chính thức diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Từ lễ thượng cờ trang trọng, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức hướng tới những ngày tranh tài tại ASIAD 20 với quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Video Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ về quyết tâm của Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ thượng cờ ASIAD 20. Nguồn: QUÝ LƯỢNG