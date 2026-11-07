Quốc hội yêu cầu khắc phục xây sân bay, cảng biển theo phong trào ở địa phương

Với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tại phiên họp sáng 7/11.

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân cả nước phấn đấu đạt từ 10%/năm trở lên.

Quang cảnh phiên họp sáng 7/11.

Về giải pháp, Quốc hội yêu cầu tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Trong đó, Quốc hội định hướng tập trung đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch, thúc đẩy tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Đồng thời, xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; đẩy nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện truyền tải và điện mặt trời mái nhà theo quy hoạch, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng. Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do... theo phong trào, gây lãng phí”, Nghị quyết nêu rõ.

Giảm lãi suất cho vay, điều chuyển vốn khỏi nơi giải ngân thấp

Quốc hội xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó tập trung tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại trái phiếu, huy động vốn tín dụng và tăng đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước.

Đặc biệt, Quốc hội yêu cầu có giải pháp cụ thể khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng nguồn vốn, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam; sớm triển khai chính sách mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trong điều hành chính sách tiền tệ, Quốc hội yêu cầu điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Quốc hội cũng quán triệt kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài; bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Với giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm quy định mâu thuẫn, chồng chéo.

Đi kèm với đó, Quốc hội nêu rõ mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương được giao trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư; xây dựng, triển khai hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 trước khi đại biểu bấm nút, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua.

Theo Bộ trưởng, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương sẽ được phân công rõ ràng, gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện.

Định hướng quan trọng được ông Ngô Văn Tuấn nêu là gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Thành quả tăng trưởng được đảm bảo lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thông tin, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, nhất là thuế đối với xăng dầu, phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước.

Chính phủ sẽ đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027; đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Chính phủ sẽ tăng cường phân tích, dự báo; chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá. Qua đó, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.