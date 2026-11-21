Quốc hội Khóa XVI

Chiều 21/11, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với 491/494 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,40% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2.

Theo Nghị quyết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 18 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Quốc hội cũng thống nhất lùi thời điểm xem xét, thông qua 5 dự án luật sang Kỳ họp thứ 3, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Nghị quyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành của các cơ quan của Quốc hội và sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (ảnh QH).

Thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát tình hình, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của các nhóm đối tượng này.

Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng và dịch vụ số.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp (ảnh QH).

Cùng với đó, cần chú trọng công tác gia đình, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội.

Một nhiệm vụ khác được Quốc hội nhấn mạnh là chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng. Công tác phòng, chống ma túy cần kết hợp chặt chẽ với cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững.

Chuẩn bị điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2 (ảnh QH).

Việc điều chỉnh này được đặt trong khuôn khổ Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bên cạnh đó, Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội, Chính phủ được đề nghị khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với lao động trên nền tảng số và khu vực phi chính thức; đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc (ảnh QH).

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục khắc phục những bất cập, hạn chế; giải quyết kiến nghị đúng lộ trình, thời hạn đã báo cáo với cử tri. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo cần được xử lý ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế tình trạng kéo dài, vượt cấp; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Nghị quyết giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với các văn bản này; đồng thời chủ động chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.