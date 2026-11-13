Quốc hội yêu cầu báo cáo nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng

Với 458/461 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán NSNN năm 2025.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối NSNN là hơn 4,2 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tại hội trường.

Tổng số chi cân đối NSNN là hơn 4,5 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi NSNN là hơn 400.000 tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 763.909 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả thực hiện ngân sách năm 2025, Quốc hội ghi nhận tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%, thu NSNN vượt 36,8% so với dự toán, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều hạn chế như dự toán thu, chi chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, số nợ thuế còn cao. Số chuyển nguồn lớn, gia tăng cả về quy mô và tỷ trọng; việc quản lý nguồn cải cách tiền lương, tạm ứng, ứng trước, nợ đọng xây dựng cơ bản và thực hiện một số kết luận, kiến nghị kiểm toán còn tồn tại, kéo dài...

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Từ đó, Quốc hội yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong lập, chấp hành dự toán và quyết toán NSNN năm 2025; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, Quốc hội đề nghị Chính phủ quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu NSNN gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của NSNN bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn NSNN, Quốc hội yêu cầu hủy bỏ, thu hồi về NSNN các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Quốc hội đồng thời yêu cầu thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2026 và năm 2025 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Chính phủ cũng cần báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027, nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026.

Quốc hội lưu ý, quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, ứng trước NSNN. Trong năm 2027, Quốc hội yêu cầu tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định, thu hồi vốn ứng trước; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định...

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý điều hành NSNN được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Trong nước phải đối mặt với thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đồng thời triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán NSNN, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách trong thời gian tới; quản lý chặt chẽ hơn việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện...