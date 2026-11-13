Quốc hội yêu cầu báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng

Với 458/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Quang cảnh phiên họp sáng 13/11.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 4,267 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024, thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 4,56 triệu tỷ đồng bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách Nhà nước là hơn 400 nghìn tỷ đồng, bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là hơn 763 nghìn tỷ đồng.

Tại Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

“Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2026 sang năm 2027 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2026”, Quốc hội nêu rõ.

Đồng thời, hủy bỏ, thu hồi về ngân sách Nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2026 và năm 2025 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách Trung ương.

Chính phủ được yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc hội lưu ý quản lý chặt chẽ việc tạm ứng, ứng trước ngân sách Nhà nước. Trong năm 2027, Quốc hội yêu cầu tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định, thu hồi vốn ứng trước; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định.

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận công tác lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, việc lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế; tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững. Việc triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết 57, các chương trình mục tiêu quốc gia tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn ngân sách còn lớn.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ khẳng định tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách Nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.