Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế

Dự án luật sửa đổi 6 luật gồm: Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và bảo đảm tính đồng bộ giữa các luật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế.

Dự thảo gồm 8 điều, tập trung vào bốn nhóm nội dung: xử lý các vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; hoàn thiện tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường quản lý thuốc và thiết bị y tế.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; công khai, cập nhật thông tin giá; kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế. Các giải pháp này nhằm tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giá và hạn chế tình trạng mua bán qua nhiều khâu để đẩy giá thiết bị y tế.

Đối với Luật Dược, dự thảo hướng tới đơn giản hóa điều kiện cấp phép lưu hành thuốc, thủ tục công bố giá bán buôn dự kiến, đồng thời tăng cường phân cấp trong xác nhận nội dung quảng cáo thuốc và hoàn thiện cơ chế quản lý giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật thuộc lĩnh vực y tế.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành nhiều nội dung sửa đổi, nhưng đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đặc biệt, cần có giải pháp duy trì hiệu quả quản lý đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, chăm sóc người khuyết tật và người cao tuổi khi bãi bỏ một số biện pháp tiền kiểm.

Về quản lý thiết bị y tế, Ủy ban đề nghị quy định rõ trách nhiệm truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, bảo đảm minh bạch thông tin giá nhưng không xâm phạm bí mật kinh doanh; đồng thời tránh chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu và hải quan.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ một số nội dung chính sách mới liên quan đến thừa nhận giấy phép hành nghề do nước ngoài cấp, quy trình áp dụng kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và bảo đảm đồng bộ với các quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.