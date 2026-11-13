Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, ngày 13/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 25 của Kỳ họp thứ 2.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 12/11.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội họp riêng để nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận về việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Buổi chiều, sau khi biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện các mục tiêu tại hai nghị quyết của Quốc hội liên quan chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh sẽ được các đại biểu bấm nút thông qua.

Nội dung đáng chú ý khác trong phiên làm việc chiều nay là Quốc hội thảo luận tại hội trường về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cuối buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.