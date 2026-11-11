Quốc hội xem xét phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Theo đó, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương. Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Phương án điều chỉnh như sau: Điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ (gồm 21,71 km² của xã Thịnh Minh; 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn) về thành phố Hà Nội quản lý).

Chủ tọa điều hành phiên làm việc chiều 11-11. Ảnh: quochoi.vn

Kết quả sau khi điều chỉnh: Thành phố Hà Nội có 3.399,90 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đối với điều kiện phù hợp quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Về tiêu chuẩn, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do vậy không phải đánh giá tiêu chuẩn của thành phố và tỉnh.

Đề án được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. UBND 2 địa phương đã xây dựng Đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%); thông qua HĐND các cấp có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. Ảnh: quochoi.vn

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (Ủy ban) Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu trong tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 2 tỉnh, thành phố đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của HĐND ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ Đề án đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ vào hồ sơ Đề án do Chính phủ trình, Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: quochoi.vn

Do đó, Ủy ban đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở nội dung của tờ trình và Đề án, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai để kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước cũng như bảo đảm thuận lợi, tính chính xác, khách quan của các số liệu trong quá trình xây dựng các đề án về sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau.