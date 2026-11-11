Quốc hội xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Quốc hội cũng nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.