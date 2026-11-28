Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Theo tin từ TTXVN, chiều tối 27-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, góp phần tạo động lực mới, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ do đồng chí Saleumxay Kommasith làm Thủ tướng, nhân dân Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith trân trọng chuyển tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lời chúc sức khỏe và thăm hỏi thân thiết, khẳng định việc lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Thủ tướng thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào đối với quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Saleumxay Kommasith chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng nâng cao.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua trên tất cả lĩnh vực; nhấn mạnh việc hai bên thống nhất thúc đẩy “gắn kết chiến lược” thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp, từ lãnh đạo cấp cao đến các Ủy ban chuyên trách và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng; đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào; nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định, Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.