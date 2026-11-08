Triển lãm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhân dịp Lễ khánh thành các công trình, dự án kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2027), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác tham quan triển lãm "Quốc hội Việt Nam: Từ khởi nguồn Tân Trào đến khát vọng phát triển"

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã nghe giới thiệu các hình ảnh khắc họa và tôn vinh mốc son lịch sử Quốc dân Đại hội Tân Trào (tháng 8/1945) - tiền thân của Quốc hội Việt Nam, nơi đặt nền móng đầu tiên cho nhà nước dân chủ của Nhân dân và những thành tựu nổi bật của Quốc hội từ năm 1946 đến nay, đặc biệt là sự đổi mới toàn diện, tư duy lập pháp kiến tạo, sự quyết liệt trong giám sát tối cao và tầm nhìn chiến lược của Quốc hội trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Triển lãm còn thể hiện tình cảm sâu nặng và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với quê hương cách mạng Tuyên Quang, không chỉ qua những công trình trọng điểm mang ý nghĩa thiết thực mà còn qua sự đồng hành, hỗ trợ và định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, góp phần phát huy truyền thống lịch sử, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phần 1 - Dấu ấn Quốc dân Đại hội Tân Trào và sự ra đời của Quốc hội Việt Nam trưng bày các hình ảnh tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc. Tháng 10/1944, trước những chuyển biến của tình hình thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc nhằm tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tân Trào (Tuyên Quang) được chọn làm căn cứ địa cách mạng nhờ vị trí chiến lược, phong trào quần chúng vững mạnh và điều kiện bảo đảm hậu cần thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác tham quan triển lãm "Quốc hội Việt Nam: Từ khởi nguồn Tân Trào đến khát vọng phát triển"

Ngày 16-17/8/1945 tại đình Tân Trào, Quốc dân Đại hội được triệu tập với sự tham dự của khoảng 60 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giới, các đảng phái và tổ chức yêu nước trong và ngoài nước. Đại hội đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định Quốc kỳ là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh ở giữa, Quốc ca là bài “Tiến quân ca”; cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Trung ương lâm thời, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Quyết định lịch sử này đã góp phần quan trọng dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tiếp nối tinh thần đó, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/01/1946 đã được tổ chức thành công, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội khóa I, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, đặt nền móng cho một hệ thống chính trị dân chủ, pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Thắng lợi đó là minh chứng rõ rệt cho ý chí độc lập, tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ của dân tộc Việt Nam.

Phần 2 - Quốc hội Việt Nam - Đổi mới và kiến tạo, tập trung giới thiệu một số thành tựu nổi bật của Quốc hội Việt Nam.

Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ những năm tháng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Quốc hội qua các nhiệm kỳ luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn công tác tham quan triển lãm "Quốc hội Việt Nam: Từ khởi nguồn Tân Trào đến khát vọng phát triển"

Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV và khóa XVI tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tư duy lập pháp kiến tạo và tầm nhìn chiến lược.

Trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia; xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như sắp xếp đơn vị hành chính, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoạt động giám sát tối cao tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những vấn đề lớn, được cử tri và Nhân dân quan tâm, nhất là việc thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, hoạt động đối ngoại nghị viện song phương và đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ AIPA, IPU và APPF, tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Phần 3 - Quốc hội Việt Nam với quê hương cách mạng Tuyên Quang, tập trung giới thiệu một số hình ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với quê hương cách mạng Tuyên Quang.

Tuyên Quang – Thủ đô Kháng chiến, vùng đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8/1945 – tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Trong suốt hơn 80 năm qua, Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Những chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao qua các thời kỳ không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với quê hương cách mạng mà còn góp phần định hướng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy truyền thống hào hùng, Tuyên Quang hôm nay không ngừng đổi mới, vươn lên mạnh mẽ. Những di tích, địa danh lịch sử nơi đây không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó sâu nặng giữa Quốc hội với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày về "Quốc hội Việt Nam - Đổi mới và kiến tạo"

Phần 4 - Tân Trào vươn mình trong kỷ nguyên mới tập trung giới thiệu một số hình ảnh về Tân Trào - mảnh đất lịch sử trọng yếu, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh, Quốc hội và Chính phủ đặt cơ quan lãnh đạo trong những thời khắc quyết định vận mệnh dân tộc. Nơi đây hội tụ 177 di tích thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, lưu giữ trọn vẹn những giá trị cội nguồn vô giá của cách mạng Việt Nam.

Tiếp nối mạch nguồn lịch sử cách mạng, Tân Trào hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, khắc họa bức tranh đổi mới toàn diện. Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng khang trang, đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Nùng... không ngừng được cải thiện. Vùng đất chiến khu năm xưa đã trở thành "địa chỉ đỏ" thiêng liêng - điểm đến "về nguồn" hàng đầu của Nhân dân cả nước và thế hệ trẻ để học tập, bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Với khát vọng vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới, chính quyền và Nhân dân địa phương đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từng bước đưa Tân Trào trở thành Trung tâm du lịch lịch sử - sinh thái - văn hóa tầm cỡ quốc gia, khẳng định trọn vẹn giá trị lịch sử và sức sống bền bỉ của vùng đất chiến khu xưa.