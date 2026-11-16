Quốc hội Việt Nam sát cánh cùng AIPA, đưa tầm nhìn, khát vọng ASEAN thành hiện thực

Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, AIPA đã trở thành diễn đàn nghị viện khu vực gắn bó chặt chẽ với ASEAN, đóng vai trò tích cực trong nội luật hóa các cam kết, hài hòa hóa pháp luật, giám sát thực thi và đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách của các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, cùng với đó là tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, đòi hỏi các nghị viện phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong đồng hành cùng ASEAN củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và giữ vững vai trò trung tâm, góp phần bảo đảm các mục tiêu chung được cụ thể hóa thành chính sách khả thi, có nguồn lực và cơ chế giám sát phù hợp.

Kể từ khi trở thành thành viên của AIPA từ năm 1995 đến nay, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, luôn đồng hành, sát cánh cùng AIPA trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng của ASEAN, kiến tạo một Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, các nội dung do Việt Nam đề xuất đều được AIPA thông qua với sự đồng thuận cao, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như: kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối và phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Trong năm 2026, Quốc hội Việt Nam đã tham gia đầy đủ, chủ động và có trách nhiệm các hoạt động của AIPA; có các báo cáo quốc gia về triển khai các nghị quyết AIPA - 46; tích cực đề xuất tăng cường chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia; chủ động và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Một dấu ấn đáng chú ý tại Đại hội đồng AIPA - 47 là phía chủ nhà Philippines đề nghị Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn dắt thảo luận về 4 nội dung: vai trò của các thể chế nghị viện trong ngăn ngừa và quản lý các thách thức về an ninh mạng lưới kết nối; vai trò của nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm; vai trò của nghị viện trong tăng cường giao lưu, đóng góp của người dân; vai trò của nghị viện trong việc tạo điều kiện để phụ nữ lãnh đạo tham gia quản trị trí tuệ nhân tạo. Điều này vừa thể hiện sự ghi nhận đối với kinh nghiệm, sự đóng góp và vai trò của Quốc hội Việt Nam, vừa là cơ hội để Việt Nam chia sẻ cách tiếp cận cũng như đề xuất giải pháp đối với những vấn đề mới của khu vực, đặc biệt là từ khía cạnh xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp.

Ở bình diện song phương, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng AIPA - 47 thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Chủ tịch AIPA - 47; đồng thời, thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Philippines, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước. Đây cũng là dịp để Quốc hội Việt Nam tăng cường trao đổi với lãnh đạo các nghị viện thành viên AIPA và nghị viện quan sát viên của AIPA.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong tổng thể công tác đối ngoại của đất nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA - 47 không chỉ đóng góp vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA-47, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện khu vực đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Đó cũng là thước đo đối với hiệu quả hoạt động của AIPA và trách nhiệm của mỗi nghị viện thành viên.

Với tinh thần chủ động, tích cực và luôn là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng khu vực và quốc tế, Quốc hội Việt Nam cam kết đóng góp tích cực, hiệu quả cho AIPA và cho hợp tác giữa ASEAN và AIPA; cùng nghị viện các nước thành viên phát huy những thành quả đã đạt được, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường liên kết nội khối, cùng nhau hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mở rộng hợp tác với bên ngoài, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.