Những năm qua, AIPA luôn đồng hành với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển, có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các chính phủ đưa thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và đưa tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46. Ảnh: qdnd.vn

Từ đầu năm đến nay, AIPA đã triển khai chương trình hoạt động tương đối toàn diện, trọng tâm là các hội nghị chuyên đề nhằm rà soát việc triển khai những kết quả, nghị quyết của Đại hội đồng AIPA-46, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA-47. Các hội nghị tập trung thảo luận vai trò của nghị viện trong củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy quản trị hòa bình và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ; phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ trước các vấn đề mới nổi; ứng phó với sự đan xen giữa tội phạm ma túy và tội phạm xuyên biên giới.

Hơn 30 năm kể từ khi trở thành thành viên của AIPA vào năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành với AIPA kiến tạo một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng. Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực, xây dựng một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững, tự cường, sáng tạo, năng động và thực sự lấy người dân làm trung tâm. Triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và định hướng đối ngoại Quốc hội khóa XVI, trong năm 2026, Quốc hội Việt Nam đã tham gia đầy đủ, chủ động và có trách nhiệm tại các hội nghị, có các báo cáo quốc gia về việc triển khai những nghị quyết Đại hội đồng AIPA-46 thông qua các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện; đề xuất tăng cường chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, thúc đẩy bình đẳng giới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuyến tham dự Đại hội đồng AIPA đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với AIPA, đồng thời đề cao vai trò quan trọng của nghị viện trong thể chế hóa các cam kết khu vực thành pháp luật quốc gia, giám sát thực thi, bảo đảm nguồn lực và đưa tiếng nói của người dân vào từng quyết sách để Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. Đây cũng là cơ hội để làm nổi bật vị trí của ngoại giao nghị viện trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Việt Nam, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hợp tác với các cơ quan lập pháp, thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương và đa phương; thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực; tăng cường hợp tác giữa kênh nghị viện và kênh chính phủ trong triển khai các cam kết, ưu tiên hợp tác khu vực.

Với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên AIPA phát huy những thành quả đạt được, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường liên kết nội khối, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mở rộng hợp tác với các đối tác, phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội, qua đó "bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm" đúng như tinh thần chủ đề của Đại hội đồng AIPA-47.