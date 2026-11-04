Quốc hội Việt Nam – Lào tăng cường giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trước đó, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2–5/11/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác nghị viện và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC NGHỊ VIỆN, HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Sonexay Siphandone được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Lào trong phát triển kinh tế – xã hội, duy trì ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; khẳng định Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, văn kiện hợp tác song phương và Chiến lược hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2021–2030; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: TTXVN

Trao đổi về hoạt động của Quốc hội mỗi nước, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác Quốc hội là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam – Lào, góp phần củng cố nền tảng pháp lý, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao và cụ thể hóa những định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trên tinh thần đó, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, hoạt động chính quyền địa phương; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và chương trình, dự án trọng điểm giữa hai nước.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động nghị viện; rà soát Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 5/2022, cập nhật nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển mới để xem xét ký trong năm 2027.

THÚC ĐẨY ĐỘT PHÁ TRONG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Về hợp tác song phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hai bên nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án hợp tác, nhất là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối hai nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu - Ảnh: TTXVN

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân; quan tâm đào tạo cán bộ, sinh viên Lào tại Việt Nam, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đẩy mạnh trao đổi thông tin, tham vấn lập trường về những vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp thúc đẩy các hoạt động gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao ba Đảng và lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào vào năm 2027.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định tiếp tục gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào – Việt Nam; trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cấp cao Lào dự khán phiên họp Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Việt Nam khóa XVI.