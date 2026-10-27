Quốc hội Việt Nam dự Diễn đàn Nghị viện BRICS tại Ấn Độ

Diễn đàn Nghị viện BRICS được thành lập năm 2015, là dịp để nghị viện các nước thành viên và đối tác BRICS tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác nghị viện.

Đại diện Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại Diễn đàn

Diễn đàn năm nay có chủ đề“Thúc đẩy vai trò nghị viện vì sự phát triển lấy người dân làm trung tâm”, với 4 phiên thảo luận toàn thể: Khả năng chống chịu: Vai trò quan trọng của Nghị viện trong việc tăng cường khả năng chống chịu thể chế vì tương lai; Đổi mới sáng tạo: Phát huy vai trò của các nghị viện trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số; Hợp tác: Phát huy hợp tác nghị viện nhằm tăng cường tính đại diện trong cấu trúc quản trị toàn cầu; Phát triển bền vững: Vai trò trung tâm của nghị viện trong việc thúc đẩy một tương lai bền vững và bao trùm cho các quốc gia. Trong khuôn khổ Diễn đàn còn diễn ra Phiên họp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của các nước BRICS và các nước đối tác.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và đại diện nghị viện các nước tham dự Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla hoan nghênh các đại biểu tham dự Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 tại Ấn Độ; đồng thời nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong tăng cường lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy đối thoại và hợp tác nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ kêu gọi các nghị viện tăng cường hợp tác, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, đồng thời chuyển các cam kết thành kết quả thiết thực phục vụ người dân.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tiếp đại diện Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách đại diện quốc gia đối tác của BRICS. Đại diện Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và chia sẻ nhiều đề xuất cụ thể tại các phiên thảo luận của Diễn đàn, được nước chủ nhà và các đoàn đại biểu, ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Khả năng chống chịu: Vai trò quan trọng của Nghị viện trong việc tăng cường khả năng chống chịu thể chế vì tương lai”, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung đã khẳng định năng lực tự cường và sức chống chịu của thể chế là nền tảng quan trọng để bảo đảm phát triển bền vững trước những biến động toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đại diện Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla bên lề Diễn đàn

Để xây dựng một thể chế tự cường, đại diện Quốc hội Việt Nam đề xuất hợp tác theo ba trọng tâm, gồm: tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Nghị viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần gũi với người dân và thiết thực hơn, phát huy ngoại giao nghị viện nhằm củng cố quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng.

Chia sẻ tại Phiên thảo luận 4 về chủ đề “Phát triển bền vững: Vai trò trung tâm của Nghị viện trong việc thúc đẩy một tương lai bền vững và bao trùm cho các quốc gia", đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung khẳng định phát triển bền vững và bao trùm không còn là một sự lựa chọn, mà còn là yêu cầu tất yếu, gắn liền với trách nhiệm và tương lai của mỗi quốc gia. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS và các nước đối tác với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất xây dựng một tương lai hoà bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

Đại diện Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Diễn đàn

Bên lề Diễn đàn, đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Đoàn đại biểu Nghị viện Nga, Cuba… nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương.

Tại các cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước; đồng thời trao đổi về kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác giữa Quốc hội các bên trong thời gian tới.

Đại diện Quốc hội Việt Nam, ĐBQH Thái Quỳnh Mai Dung tiếp xúc song phương với Đoàn ĐBQH Cuba bên lề Diễn đàn

Nghị viện các nước ghi nhận và đánh giá cao Quốc hội Việt Nam luôn coi quyền lợi của người dân là thước đo hàng đầu trong hoạt động nghị viện, thể hiện rõ qua các sáng kiến bảo vệ nhóm người yếu thế, bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ tham gia quản trị đất nước và cam kết hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).