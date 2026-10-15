Quốc hội Ukraine thông qua luật mới về ngành thủy sản có ý nghĩa chiến lược

Quốc hội Ukraine. Nguồn: netpress.com.mk

Theo cơ quan báo chí của Quốc hội, văn bản pháp luật được thông qua ngày 13/10 này có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển ngành thủy sản Ukraine. Mục tiêu chính là thiết lập các điều kiện hiện đại, minh bạch và hấp dẫn để thu hút đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Quốc hội Ukraine cho biết, luật "sẽ thiết lập mô hình đầu tư mới cho sự phát triển của ngành thủy sản. Nó tạo cơ hội thu hút vốn tư nhân vào hoạt động nuôi trồng thủy sản và nuôi cá thương phẩm tại các khu vực mặt nước được quy định. Điều này sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn tiềm năng tự nhiên từ các vùng nước của Ukraine, gia tăng sản lượng thủy sản và tạo ra nhiều việc làm mới".

Một khía cạnh quan trọng khác của luật là cơ chế minh bạch trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên thông qua hình thức đấu giá điện tử. Các quy trình cạnh tranh được thiết lập nhằm đảm bảo tính công khai, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu rủi ro tham nhũng. Các nhà đầu tư chỉ được phép ký kết các thỏa thuận đầu tư sau khi đã thông qua một phiên đấu giá công khai.

Luật cũng đưa ra các biện pháp bảo vệ rõ ràng nhằm ngăn chặn tình trạng độc quyền. Văn bản này giới hạn mức độ tập trung quyền sử dụng các vùng nước, ngăn không cho bất kỳ đơn vị vận hành nào kiểm soát vượt quá một tỷ lệ diện tích nhất định. Quy định nhằm duy trì sự cạnh tranh và ngăn chặn việc độc quyền các nguồn tài nguyên nước.

Ngoài ra, luật còn cho phép các nhà đầu tư lập kế hoạch hoạt động trong dài hạn, vốn là điều đặc biệt quan trọng đối với các dự án nuôi trồng thủy sản vốn đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu lớn và thời gian hoàn vốn kéo dài.