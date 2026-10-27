Quốc hội Ukraine gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên

Có 293 nghị sĩ ủng hộ dự luật gia hạn thiết quân luật, trong khi dự luật gia hạn tổng động viên nhận được 281 phiếu thuận. Hai dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky trình Quốc hội ngày 26/10 và được đăng ký lần lượt với số hiệu 16182 và 16183. Theo quyết định mới, thời hạn áp dụng các biện pháp trên sẽ được kéo dài từ ngày 31/10/2026 đến ngày 29/1/2027.

Đây là lần thứ 21 Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn các biện pháp này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine ngày 24/2/2022.

Thiết quân luật là cơ chế pháp lý đặc biệt cho phép chính quyền và bộ chỉ huy quân sự tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ đất nước trước nguy cơ bị tấn công quân sự. Trong thời gian áp dụng, một số quyền và tự do có thể bị hạn chế theo quy định pháp luật, đồng thời các biện pháp như giới nghiêm, kiểm soát việc đi lại và hạn chế tụ tập đông người có thể được triển khai tùy tình hình.

Trong khi đó, lệnh tổng động viên tạo cơ sở pháp lý để huy động nhân lực phục vụ quốc phòng. Theo quy định chung được các cơ quan chức năng Ukraine công bố, nam giới trong độ tuổi từ 25 đến 60 thuộc diện nghĩa vụ quân sự có thể được gọi nhập ngũ nếu đáp ứng điều kiện sức khỏe, không thuộc diện được hoãn hoặc miễn huy động. Một số trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi này cũng có thể thuộc diện huy động theo quy định.

Việc gia hạn thiết quân luật và tổng động viên cũng đồng nghĩa Ukraine tiếp tục duy trì các điều kiện khiến các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương chưa được tổ chức trong thời gian áp dụng những biện pháp này. Nhiệm kỳ tổng thống theo lịch trình của ông Zelensky đã kết thúc vào ngày 20/5/2024, song ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị trong bối cảnh thiết quân luật được duy trì.

Sau khi được Quốc hội thông qua, các dự luật cần được Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk ký và chuyển tới Tổng thống Zelensky để hoàn tất thủ tục ban hành theo quy định.