Thông tin được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương công bố tại buổi gặp mặt báo chí sáng 25/11. Phiên họp do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức. Đây là lần thứ ba hoạt động được triển khai, sau các phiên họp năm 2023 và 2024.

Các đại biểu trẻ em tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam cho biết, phiên họp năm nay mang chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, tập trung vào ba nhóm nội dung: bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường số; trang bị năng lực số; phát huy những giá trị tích cực của không gian mạng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các đại biểu sẽ thảo luận nhiều vấn đề thiết thực như bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; phòng ngừa hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo, gây tổn hại cho trẻ em.

Bên cạnh đó, các em sẽ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên mạng; trang bị kỹ năng số, sử dụng AI an toàn, hiệu quả; phát triển các sản phẩm, nền tảng số thân thiện, phục vụ học tập và sáng tạo.

Công tác lựa chọn đại biểu được thực hiện qua nhiều hình thức. Trong tổng số 320 đại biểu chính thức, có 300 em do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố giới thiệu, 15 em tự ứng cử và 5 em được chỉ định. Ban Tổ chức thành lập 12 hội đồng phỏng vấn để đánh giá, lựa chọn đại biểu.

Trong số này có 237 đại biểu nữ, 83 đại biểu nam; 270 đại biểu dân tộc Kinh và 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số. Các em có độ tuổi từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, phiên họp năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật.

Về thành tích học tập và rèn luyện, 49 đại biểu từng đoạt giải thưởng quốc tế, 105 em đạt giải cấp quốc gia và 203 em đạt giải cấp tỉnh, thành phố.

Tại phiên họp toàn thể, Ban Tổ chức sẽ thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của trẻ em được đưa ra tại phiên họp lần thứ II năm 2024.

Các đại biểu sẽ đảm nhiệm những vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng và đại biểu Quốc hội. Qua đó, các em trực tiếp điều hành, phát biểu, thảo luận, tranh luận và giải trình về những vấn đề thuộc chủ đề phiên họp.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, các đại biểu sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết của phiên họp. Những kiến nghị, đề xuất được tổng hợp và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Phiên họp có sự đồng hành của Tổ chức Plan International Việt Nam, tiếp tục tạo diễn đàn để trẻ em bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Thông qua trải nghiệm hoạt động nghị trường, các em có cơ hội nâng cao hiểu biết về quyền và bổn phận theo Luật Trẻ em năm 2016, đồng thời rèn luyện kỹ năng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.