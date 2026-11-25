Chủ trì buổi gặp mặt thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026. Ảnh: Hải Lâm

Chủ trì buổi gặp mặt có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban cố vấn Phiên họp Nguyễn Thị Mai Thoa; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên; Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam.

Tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức vào các năm 2023 và 2024, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6-12-2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu, trong độ tuổi từ đủ 11 đến dưới 16, đại diện cho thiếu nhi tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Lâm

Trong Phiên họp, 320 đại biểu sẽ tập trung thảo luận xoay quanh 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Bảo đảm môi trường số an toàn; Trang bị năng lực số; và Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Thông tin tại họp báo, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam cho biết: Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, Phiên họp tập trung giải quyết những vấn đề mang tính thời sự sâu sắc trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động trực tiếp đến đời sống học đường. Chủ đề này được xác lập từ kết quả khảo sát diện rộng trên 1.250.584 trẻ em toàn quốc, trong đó nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” dẫn đầu với 207.524 lượt bình chọn.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Lâm

Phiên họp chú trọng bảo đảm sự đa dạng về giới tính, dân tộc, vùng miền và hoàn cảnh của trẻ em. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia, bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng của mình.

Để chuẩn bị nội dung Phiên họp, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hoạt động lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; phát huy vai trò của mô hình Hội đồng trẻ em các cấp; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tiếp xúc “cử tri trẻ em”, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại địa phương.

Song song đó, Ban Tổ chức đã tập huấn cho các đại biểu về tổ chức, hoạt động của Quốc hội; pháp luật bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cùng các kỹ năng tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến và tranh luận. Riêng nhóm đại biểu đảm nhiệm vai trò chủ chốt được bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng điều hành, xử lý tình huống để tự tin thực hiện nhiệm vụ tại Phiên họp.

Theo lịch trình, ngày 5-12, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, tham quan Bảo tàng Quốc hội và dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu chia thành 10 tổ thảo luận tại các phòng họp của Tòa nhà Quốc hội để đề xuất sáng kiến, giải pháp...

Thiếu nhi trả lời các câu hỏi của phóng viên tại họp báo. Ảnh: Hải Lâm

Ngày 6-12, Phiên họp toàn thể giả định lần thứ III diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại đây, các đại biểu thiếu nhi sẽ nhập vai Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ và các Bộ trưởng để điều hành, chất vấn, tranh luận và giải trình. Kết thúc phiên làm việc, Phiên họp sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết làm cơ sở thực tiễn để các cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em.