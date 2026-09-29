Quốc hội tiếp tục thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 28 và 29/9, tập trung thảo luận các dự án luật thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có những dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh và quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Theo chương trình Hội nghị, chiều 29/9, các đại biểu sẽ thảo luận nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (Luật Quảng cáo).

Cùng nhóm này còn có các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa và Luật Báo chí; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); cùng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sau Hội nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra được yêu cầu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ; trong đó báo cáo giải trình phải làm rõ những ý kiến đã được tiếp thu, những nội dung chưa tiếp thu và lý do.

Theo yêu cầu được nêu tại Hội nghị, việc hoàn thiện các dự án luật cần bảo đảm chất lượng chính sách, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và khả năng thực thi sau khi được ban hành.

Trước đó, trong phiên khai mạc sáng 28/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng và tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai không còn nhiều.

Theo đó, việc xây dựng luật cần bắt đầu từ chất lượng chính sách, thay vì chỉ tập trung vào số lượng điều khoản. Mỗi dự án cần làm rõ vấn đề thực tiễn cần giải quyết, lý do sửa luật, giá trị của chính sách mới, đối tượng chịu tác động, chi phí tuân thủ, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Chiều 29/9, các đại biểu sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu tập trung vào những chính sách còn có ý kiến khác nhau, các vấn đề tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp và những cơ chế mới chưa có tiền lệ hoặc chưa được kiểm nghiệm đầy đủ.

Một yêu cầu được nhấn mạnh tại Hội nghị là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần rà soát kỹ sự thống nhất giữa các dự án luật về khái niệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phân cấp, phân quyền và các nội dung có liên quan, tránh tình trạng cùng một vấn đề nhưng mỗi luật quy định một cách.

Bên cạnh đó, các quy định cũng cần được xem xét từ góc độ thực thi, làm rõ chủ thể thực hiện, cách thức thực hiện, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; đồng thời đánh giá khả năng phát sinh thêm thủ tục, điều kiện đối với người dân và doanh nghiệp.