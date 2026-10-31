Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 31/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Phân tích giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030, các đại biểu quan tâm đến các điều kiện để chính sách được thực thi nhanh hơn, bảo đảm các địa phương có đủ điều kiện phát huy nguồn lực, duy trì động lực tăng trưởng.

Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sau khi tích hợp.

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ sớm hoàn thành việc phân bổ, giao bổ sung kế hoạch dự toán ngân sách Trung ương năm 2026 phần còn lại; rà soát tham mưu xử lý kế hoạch đầu tư công trung hạn đã giao cho phù hợp với chương trình tích hợp.

Đặc biệt, đảm bảo việc giao kế hoạch dự toán năm 2027 đồng nhất với giao dự toán ngân sách nhà nước để các địa phương chủ động phân bổ chi tiết, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Năm 2027, cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, cần đặc biệt chú trọng chất lượng thực hiện chính sách và bảo đảm quyền lợi của những người trực tiếp phục vụ Nhân dân.

Đại biểu đề xuất một số giải pháp, trong đó cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi chính sách, xem đây là giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cùng với đó, quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp.

Đại biểu Lương Thị Hoa dẫn chừng thực tiễn tại Thanh Hóa, sau khi sắp xếp từ 4.351 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.933 thôn, tổ dân phố, phát sinh số lượng lớn người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc hoặc không được tiếp tục bố trí. Khi áp dụng cách xác định số lượng dôi dư theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, chỉ có 3.092 người nằm trong số lượng dôi dư, còn 1.833 người nghỉ việc ngoài số lượng này do địa phương đồng thời cơ cấu, kiện toàn đội ngũ. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các địa phương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương; nhưng trong thực tế, chính sách hỗ trợ phụ thuộc vào điều kiện ngân sách của từng tỉnh.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm công bằng cho người nghỉ việc.

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc đối với viên chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã, tạo động lực để đội ngũ viên chức tiếp tục phục vụ Nhân dân.

Theo đại biểu Lương Thị Hoa, những kết quả về kinh tế - xã hội của năm 2026 tạo cơ sở quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhưng để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thực chất, cần bảo đảm chính sách đối với con người và nguồn lực ở cấp cơ sở.