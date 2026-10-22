Nhà đấtQuản lý - Quy hoạch

Quốc hội tiếp tục thảo luận 3 dự án luật về đất đai và bất động sản

Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Đoàn Thị Lê An phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Đoàn Thị Lê An phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Vũ Danh Hiệp phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Vũ Danh Hiệp phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và tỉnh Tuyên Quang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và tỉnh Ninh Bình thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cà Mau và Phú Thọ thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và thành phố Đồng Nai thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và thành phố Đồng Nai thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Đức Hoài phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Phạm Đức Hoài phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trần Thị Hoa Ry phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Trần Thị Hoa Ry phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Hoàng Ngọc Định phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-3-du-an-luat-ve-dat-dai-va-bat-dong-san-post1143619.vnp